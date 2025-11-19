پایان بحران آب شرب در روستاهای پچت و کیاسر به همت بنیاد علوی

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد علوی اعلام کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های آبرسانی روستایی و ارتقای دسترسی ساکنین به آب پایدار و باکیفیت، دو مخزن بتنی ذخیره آب شرب هر یک به ظرفیت ۱۰۰ مترمکعب در روستاهای پچت و کیاسر احداث و همزمان عملیات اجرای خط انتقال آب به طول ۲۲۰۰ متر تکمیل شد.

این پروژه با همراهی دهیاری روستاهای پچت و کیاسر، آب و فاضلاب استان مازندران، قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه کربلا و مشارکت بنیاد علوی انجام شده است.

همچنین برای اجرای این پروژه، ۴۵ میلیارد ریال هزینه شده است که از این میزان، ۲۵ میلیارد ریال به عنوان مشارکت مالی بنیاد تأمین گردیده است. با افتتاح رسمی این طرح، دسترسی ۱۲۰۰ نفر از اهالی روستا به آب آشامیدنی مطمئن و پایدار فراهم خواهد شد.

گفتنی است؛ اجرای این طرح نقش مهمی در کاهش قطعی آب، بهبود کیفیت خدمات آبرسانی و ارتقای سطح رفاه اهالی منطقه خواهد داشت.