۵۰ پروژه آبرسانی در مازندران افتتاح شد؛ پیشرفت در تأمین آب شرب

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده بعدازظهر سه‌شنبه در آئین افتتاح طرح‌های آبرسانی نکا گفت: با بهره‌برداری از ۵۰ پروژه آبرسانی در سطح استان، دسترسی به آب شرب سالم و پایدار در مناطق شهری و روستایی به طور قابل توجهی بهبود یافته است.

وی افزود: این پروژه‌ها با اعتباری بیش از ۴۶۹ میلیارد تومان در راستای توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب استان و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان اجرا شده‌اند.

برارزاده با اشاره به طولانی شدن برخی پروژه‌ها به دلیل کمبود اعتبارات در سال‌های گذشته تأکید کرد: خوشبختانه با همدلی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال اهالی روستا، این پروژه‌ها با کیفیت مورد انتظار به انجام رسیده‌اند.

وی ادامه داد: استان با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از خدمات ملی توانسته معضلات موجود در حوزه تأمین آب و فاضلاب را شناسایی و برطرف کند. توسعه شبکه‌های آبرسانی و فاضلاب به صورت هم‌زمان در بخش‌های شهری و روستایی در حال اجرا است تا همه شهروندان به آب سالم و پایدار دسترسی داشته باشند.

برارزاده در تشریح اقدامات انجام شده گفت: حفر، تجهیز و بهسازی ۱۵ حلقه چاه با ظرفیت آبدهی ۲۴۹ لیتر بر ثانیه، احداث ۳۲ مخزن ذخیره به حجم ۱۱ هزار و ۹۶۰ مترمکعب، اجرای خطوط انتقال به طول ۶۵ هزار و ۸۵۰ متر با لوله‌های فلزی و پلی‌اتیلن، احداث ۱۸ ایستگاه پمپاژ با افزایش ظرفیت آبدهی ۱۷۲ لیتر بر ثانیه و اصلاح و توسعه شبکه به طول ۶۰ هزار و ۵۰۰ متر انجام شده است.

وی همچنین افزود: تکمیل این پروژه‌ها علاوه بر تأمین آب شرب سالم، امکان توسعه و پشتیبانی از پروژه‌های آتی در استان را نیز فراهم می‌کند و گامی مهم در ارتقای کیفیت زندگی مردم و توسعه زیرساخت‌های استان به شمار می‌رود.

بهره برداری از مجتمع آبرسانی

عباس سپاهی، مدیر آبفای نکا نیز گفت: مجتمع آبرسانی شهدای هزارجریب اَریم–شیت با اعتباری بالغ بر ۵۱ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و ۱۳ روستا از نعمت آب شرب سالم و پایدار برخوردار خواهند شد.

وی افزود: هدف از اجرای این پروژه افزایش توان تأمین آب شرب، ارتقای ظرفیت انتقال و تضمین دسترسی روستاییان به آب سالم و بهداشتی است و این طرح گامی مهم در بهبود کیفیت زندگی و توسعه پایدار منطقه به شمار می‌رود.

سپاهی در پایان تأکید کرد: بهره‌برداری از این پروژه در میان روستاهای محروم هزارجریب، نقش مؤثری در توسعه و آبادانی منطقه دارد.