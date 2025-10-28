سرهنگ مجیدی: آب شرب روستاهای محروم هزارجریب بهشهر تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عسگر مجیدی شامگاه سه‌شنبه در آئین بهره‌برداری از مخازن آب شرب روستاهای پچت و کیاسر با اشاره به اهتمام سپاه کربلا در رفع محرومیت‌های مناطق کم‌برخوردار اظهار داشت: در سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی در زمینه راه‌سازی، بهسازی مسیرهای روستایی و تأمین زیرساخت‌های اساسی در منطقه هزارجریب انجام شده است تا مردم بتوانند با سهولت بیشتری از امکانات بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰ پروژه عمرانی و خدماتی در این منطقه به اجرا درآمده است، افزود: فعالیت گروه‌های جهادی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه کربلا در حوزه‌های مختلف عمرانی، اجتماعی و اقتصادی همچنان تداوم دارد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا تصریح کرد: برای احداث و افتتاح مخازن ۱۰۰ مترمکعبی ذخیره آب شرب و اجرای خط انتقال در روستاهای کیاسر و پچت، بیش از ۴۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مجیدی ادامه داد: پروژه‌های محرومیت‌زدایی در منطقه شامل بهسازی جاده‌های بین مزارع، احداث پل‌های کوچک، نصب مخازن و خطوط انتقال آب شرب و سایر زیرساخت‌های عمرانی با مشارکت مردم، دهیاری‌ها و نهادهای محلی در حال اجراست.