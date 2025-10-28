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۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۵۳

سرهنگ مجیدی: آب شرب روستاهای محروم هزارجریب بهشهر تامین شد

سرهنگ مجیدی: آب شرب روستاهای محروم هزارجریب بهشهر تامین شد

نکا - معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا مازندران گفت: با اجرای پروژه‌های آبرسانی در روستاهای محروم پچت و کیاسر از بخش یانه‌سر بهشهر، تأمین آب شرب سالم با نگاه عدالت اجتماعی به ثمر نشست.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عسگر مجیدی شامگاه سه‌شنبه در آئین بهره‌برداری از مخازن آب شرب روستاهای پچت و کیاسر با اشاره به اهتمام سپاه کربلا در رفع محرومیت‌های مناطق کم‌برخوردار اظهار داشت: در سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی در زمینه راه‌سازی، بهسازی مسیرهای روستایی و تأمین زیرساخت‌های اساسی در منطقه هزارجریب انجام شده است تا مردم بتوانند با سهولت بیشتری از امکانات بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰ پروژه عمرانی و خدماتی در این منطقه به اجرا درآمده است، افزود: فعالیت گروه‌های جهادی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه کربلا در حوزه‌های مختلف عمرانی، اجتماعی و اقتصادی همچنان تداوم دارد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا تصریح کرد: برای احداث و افتتاح مخازن ۱۰۰ مترمکعبی ذخیره آب شرب و اجرای خط انتقال در روستاهای کیاسر و پچت، بیش از ۴۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مجیدی ادامه داد: پروژه‌های محرومیت‌زدایی در منطقه شامل بهسازی جاده‌های بین مزارع، احداث پل‌های کوچک، نصب مخازن و خطوط انتقال آب شرب و سایر زیرساخت‌های عمرانی با مشارکت مردم، دهیاری‌ها و نهادهای محلی در حال اجراست.

کد مطلب 6637784

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