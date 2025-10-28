به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا سلیماننژاد شامگاه سهشنبه پس از آئین بهرهبرداری از پروژههای عمرانی در روستاهای پچت و کیاسر بخش یانهسر بهشهر، اظهار داشت: در راستای تحقق عدالت اجتماعی و محرومیتزدایی، پروژههای متعددی شامل بهسازی جادههای بین مزارع، احداث پلهای کوچک روستایی، نصب مخازن و خطوط انتقال آب شرب در مناطق محروم در حال اجراست که با مشارکت مردم و نهادهای محلی پیش میرود.
وی با اشاره به تکمیل پروژههای آبرسانی در این منطقه گفت: مخازن ۱۰۰ مترمکعبی ذخیره آب و خط انتقال آب شرب در روستاهای پچت و کیاسر از جمله طرحهایی است که با همکاری بنیاد علوی، شرکت آب و فاضلاب، دهیاری و شورای روستا اجرا شد و امروز مردم این روستاها از آب آشامیدنی سالم بهرهمند شدند.
سلیماننژاد با تأکید بر رویکرد عدالتمحور قرارگاه افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد، نگاه عدالتمحور و امیدآفرین در میان مردم مناطق کمبرخوردار است. اجرای این طرحها نشاندهنده عزم جهادی، همدلی و همکاری میان مردم، نهادهای محلی و سپاه در مسیر رفع محرومیت و توسعه پایدار مناطق روستایی است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان، افزایش دسترسی به آب سالم، ایجاد اشتغال محلی و تقویت روحیه امید و همبستگی در مناطق محروم مازندران داشته است.
گفتنی است، در حاشیه این آئین، دیدار و تجلیل از خانواده شهید حسینعلی رسولی انجام شد.
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