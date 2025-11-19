به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی، عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان ضمن گرامیداشت هفته بسیج و هفته کتاب، با تأکید بر ضرورت تقویت معنویت و آگاهی در جامعه، بر اهمیت نقش بسیج در پیشبرد اهداف نظام اسلامی و تقویت بنیه علمی و فرهنگی جامعه تأکید کرد.

وی ضمن تبریک هفته بسیج به تمامی بسیجیان استان، از همگان خواست تا با رعایت اصول بسیج، در خدمت به مردم و ارتقای جامعه اسلامی کوشا باشند.

ضرورت ارتقای معنویت در جامعه بسیجی

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در ادامه، به اهمیت تقویت معنویت در بسیج اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت‌های اصلی بسیج، ارتقای معنویت در جامعه است. این مکتب و مرام بدون معنویت به جایی نخواهد رسید و برای پیشرفت جامعه اسلامی، باید همگان در این مسیر گام بردارند.

وی افزود: بسیج باید همچنان سردمدار حرکت‌های معنوی و روحی در جامعه باشد. در شرایط سخت کنونی، بسیج باید با اخلاص و دیانت، جبهه فرهنگی و اجتماعی کشور را مستحکم کند.

ارتقای علم و آگاهی بسیجیان

حجت‌الاسلام پورذهبی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم ارتقای علمی و آگاهی بسیجیان تأکید کرد و گفت: علم و آگاهی از ارکان اصلی حرکت بسیج است. ما باید به تمامی سوالات مردم پاسخگو باشیم و این کار تنها از طریق ارتقای سطح علمی و آگاهی اعضای بسیج امکان‌پذیر است و باید توجه کنیم که این آگاهی تنها مختص روحانیت نیست، بلکه تمامی بسیجیان باید در این زمینه فعال باشند.

وی همچنین افزود: امروز در دنیای پیچیده و پر از تغییرات، باید بتوانیم پاسخگوی سوالات دینی، اعتقادی و سیاسی مردم باشیم. برای این منظور، بسیج باید آگاهانه و با بصیرت در میدان حضور داشته باشد.

توجه به بصیرت سیاسی و اجتماعی بسیج

در ادامه، حجت‌الاسلام پورذهبی به اهمیت بصیرت سیاسی و اجتماعی در میان بسیجیان اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش بصیرت سیاسی یکی از نیازهای امروز جامعه است و بسیجیان باید توانایی تحلیل مسائل روز را داشته باشند و به موقع و هوشمندانه واکنش نشان دهند. ما باید با بینش عمیق سیاسی، به تقویت نظام اسلامی و مقابله با تهدیدات خارجی و داخلی بپردازیم.

وی افزود: تبیین مسائل سیاسی و اجتماعی، ارتقای آگاهی و انتقال پیام انقلاب به نسل‌های جدید یکی از مسئولیت‌های اصلی بسیجیان است و بنابراین باید در کنار فعالیت‌های فرهنگی، توجه ویژه‌ای به مسائل سیاسی و اجتماعی داشته باشیم.

فعالیت بسیج در تمام اقشار و اصناف

حجت‌الاسلام پورذهبی همچنین بر لزوم گسترش فعالیت بسیج در تمام اقشار و اصناف جامعه تأکید کرد و گفت: بسیج باید در تمام اقشار جامعه فعال باشد؛ از بسیج دانش‌آموزی و دانشجویی گرفته تا بسیج کارکنان، اصناف و کارگران. هر چقدر فشار از بیرون بیشتر شود، نیاز به تحرک و فعالیت بسیج در داخل کشور بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: بسیج به عنوان نیروی مؤثر و پایدار در دفاع از انقلاب اسلامی، باید در تمامی زمینه‌ها حضور فعال داشته باشد و این تنها زمانی ممکن است که بسیج در تمامی اقشار جامعه ریشه داشته باشد و همه گروه‌ها، از دانش‌آموزان گرفته تا اساتید، کارگران و کارکنان، به عنوان اعضای فعال بسیج در مسیر خدمت به مردم و کشور گام بردارند.

تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی

نماینده ولی فقیه در کردستان از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف خواست تا در راستای تقویت فعالیت‌های بسیج و همکاری در برگزاری برنامه‌های مختلف بسیج، به ویژه در هفته بسیج، اقدامات مؤثری انجام دهند.

وی پیشنهاد کرد: برای هماهنگی بیشتر، یک تقویم مدونی برای برنامه‌های شورای سیاست‌گذاری بسیج تهیه شود تا تمامی دستگاه‌ها بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند و بسیج به عنوان یک نهاد مردمی و اثرگذار در جامعه ایفای نقش کند.

حجت‌الاسلام پورذهبی با تأکید بر لزوم توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در جامعه، افزود: هدف ما این است که بسیج در کنار ارتقای معنویت، علم و آگاهی، نقش مؤثری در تحولات اجتماعی و سیاسی داشته باشد و در پاسخ به چالش‌های مختلف، همیشه آماده باشد.

وی در پایان، با ابراز امیدواری از همدلی و هم‌فکری مسئولان برای تحقق این اهداف، برای تمامی بسیجیان استان آرزوی توفیق در خدمت به مردم و نظام اسلامی را داشت.