نمایش «بابا آب داد» در بروجرد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش خیابانی «بابا آب داد» به کارگردانی «پریا لک» از ازنا در محوطه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد اجرا شد.

بازیگران این نمایش مبینا کوهشاری، سارینا علی رحیمی، ریحانه ایرانشاهی هستند. سایر عوامل این نمایش عبارتند از: طراحی لباس: بهاره نعمتی، موسیقی: محمدحسین علی رحیمی، طراحی فضا و حرکت، تهمینه فرهادی، طراح پوستر و بروشور: سارینا علی رحیمی

بنابراین گزارش، سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان لرستان به میزبانی شهرستان بروجرد از ۲۷ تا ۲۹ آبان به دبیری «پژمان شاهوردی» در حال برگزاری است.