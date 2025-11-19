  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

نمایش «بابا آب داد» در بروجرد اجرا شد

نمایش «بابا آب داد» در بروجرد اجرا شد

خرم‌آباد - نمایش خیابانی «بابا آب داد» از ازنا، در سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش خیابانی «بابا آب داد» به کارگردانی «پریا لک» از ازنا در محوطه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد اجرا شد.

بازیگران این نمایش مبینا کوهشاری، سارینا علی رحیمی، ریحانه ایرانشاهی هستند. سایر عوامل این نمایش عبارتند از: طراحی لباس: بهاره نعمتی، موسیقی: محمدحسین علی رحیمی، طراحی فضا و حرکت، تهمینه فرهادی، طراح پوستر و بروشور: سارینا علی رحیمی

بنابراین گزارش، سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان لرستان به میزبانی شهرستان بروجرد از ۲۷ تا ۲۹ آبان به دبیری «پژمان شاهوردی» در حال برگزاری است.

کد مطلب 6661750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار