تخصیص اعتبارات جدید برای ارتقای ایمنی شهری در حوزه HSE

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی شرح وظایف ادارات سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران امروز برگزار و بر ضرورت توجه به درس‌آموخته‌های ناشی از حوادث HSE تأکید شد.

در این نشست که با حضور مدیران HSE مناطق برگزار شد، مهم‌ترین موارد عدم‌انطباق و شیوه‌نامه مدیریت حوادث برای حاضران تشریح شد.

اسماعیل سلیمی، رئیس دبیرخانه HSE شهرداری تهران مستقر در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، در این نشست گفت: با وجود اینکه شرح وظایف HSE نواحی مشخص است، ضرورت دارد آموزش و توجیه مستمر کارکنان در خصوص این وظایف افزایش یابد تا هم‌افزایی و پاسخگویی در عملیات‌ها بهبود یابد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای درباره اعتبارات HSE در شهرداری تهران افزود: خوشبختانه این جلسه نتیجه‌بخش بود و تخصیص منابع جدید بستری مناسب برای ارتقای ایمنی شهری فراهم می‌کند.

سلیمی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حضور منظم و به‌موقع کارشناسان HSE در صحنه حوادث تأکید کرد و گفت: حضور به‌موقع کارشناسان موجب تقویت تصمیم‌گیری فنی و مدیریت ریسک می‌شود.

حامد آزاد، رئیس اداره امور پیمانکاران دبیرخانه HSE نیز در این نشست با بیان اینکه در زمینه پیشگیری از حوادث در شهرداری تهران ظرفیت‌های قابل‌توجهی وجود دارد، افزود: این ظرفیت‌ها باید فعال‌تر شود و لازم است سازوکار نظام‌مندی برای جمع‌آوری، تحلیل و انتشار درس‌آموخته‌ها از حوادث تدوین و اجرایی شود تا اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه به‌سرعت پیاده‌سازی شود.

آزاد ضمن اشاره به عمده‌ترین موارد عدم انطباق در شهر تهران افزود: بازنگری و اجرای فوری دستورالعمل‌های ایمنی مرتبط با حمل نیروی کار توسط خودروهای حمل بار، مکانیزه‌سازی عملیات رفت‌وروب در بزرگراه‌ها و کنترل نشت شیرابه از خودروهای حمل زباله برای جلوگیری از ایجاد ناایمنی و اختلاف رنگ آسفالت از مهم‌ترین مواردی هستند که باید مدنظر قرار گیرند.

وی با اشاره به ابلاغ شیوه نامه مدیریت حوادث در مناطق و ضرورت اجرای این شیوه نامه افزود: ضوابط لازم وجود دارد و اکنون باید با تقویت نظارت، سازوکارهای کنترل تطبیق و برنامه‌های آگاهی‌بخشی و انگیزشی، رعایت این ضوابط تضمین شود.

در ادامه، برخی مدیران HSE مناطق نیز مسائل و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و مستندی از حوادث اخیر ناشی از عدم‌انطباق برای حاضران به نمایش درآمد تا به‌عنوان مبنای تحلیل و استخراج درس‌آموخته‌ها و طراحی اقدامات اصلاحی مورد استفاده قرار گیرد.