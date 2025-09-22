فعالسازی ظرفیت HSE برای ارتقای ایمنی در شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، جلسه توجیهی ابلاغ دستورالعمل کمیته سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE) واحدهای سازمانی شهرداری با هدف پیاده‌سازی اهداف عالیه HSE در سازمان‌ها و شرکت‌ها و راه‌اندازی کمیته‌های آن برگزار شد.

علی نصیری، رئیس سازمان با اشاره به فرایند طی شده برای تصویب نظام‌نامه HSE در شهرداری تهران پس از سال‌ها انتظار ، گفت: این موضوع بیش از ۱۰ سال معطل مانده بود و اکنون با همکاری مدیریت شهری و شورای شهر نهایی شد و ظرفیت‌های ارزشمندی برای ارتقای ایمنی و مدیریت بحران در آن پیش‌بینی شده است.

وی هشدار داد: بزرگ‌ترین خطر، تبعیت از مدل‌هایی است که نتیجه‌بخش بودن آنها به اثبات نرسیده است؛ هر هزینه‌ای که انجام می‌شود باید به افزایش ایمنی شهروندان منجر شود، حتی اگر با یک اقدام ساده بتوان جان یک نفر را نجات داد.

نصیری همچنین پیشنهاد کرد جلسات منظم ماهانه یا فصلی میان سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری برگزار شود تا تجربه‌ها، مشکلات و درس‌آموخته‌ها به اشتراک گذاشته شوند.

به گفته وی، خطاها نباید پنهان شوند، بلکه باید به‌عنوان نقص در فرآیندها شناسایی و اصلاح شوند. او بر آموزش مستمر کارکنان، برگزاری کارگاه‌های تخصصی و بازدیدهای میدانی حمایتی نیز تأکید کرد و نقش سازمان مدیریت بحران را رویکرد حمایتی عنوان کرد.

در ادامه، اسماعیل سلیمی، مدیر دبیرخانه HSE شهرداری تهران نیز بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم تأکید کرد و گفت: ظرف دو هفته آینده احکام کمیته‌های HSE ابلاغ و تقویم جلسات تدوین می‌شود تا موضوعات مشخصی مانند اعتبارات، گودها و ساختمان‌های پرریسک و رفع عدم انطباق‌ها به‌صورت منظم بررسی شوند.

وی افزود: هر سازمان باید برنامه عملیاتی با اقدامات، مسئولان مشخص و جدول نقش‌ها ارائه دهد. هدف ما یافتن مقصر نیست، بلکه ریشه‌یابی و اصلاح فرآیندهاست. گزارش صادقانه حوادث، تولید مستندهای آموزشی از رویدادها و انتشار آنها در سطح شهرداری می‌تواند ابزار مهمی برای پیشگیری باشد.

سلیمی همچنین از توافق با وزارت کار خبر داد که براساس آن، آموزش‌های تخصصی ایمنی برای شهرداران نواحی و مدیران مناطق و سایر واحدهای تابعه پیش‌بینی شده است.