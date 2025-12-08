برگزاری جلسه مشترک مدیریت بحران تهران و سازمان مدیریت پسماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این نشست که با حضور علی نصیری رئیس این سازمان، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و جمعی از معاونان و مدیران دو مجموعه برگزار شد، بر ضرورت اصلاح فرایندهای کاری، شناسایی ریشه‌های بروز حوادث و ارتقای ساز و کارهای نظارتی در پروژه‌های مرتبط با شهرداری تأکید شد.

مسئولان دو سازمان اعلام کردند که هدف اصلی، پیشگیری از تکرار حوادث، بهبود هماهنگی میان واحدها و تدوین سازوکارهای کارآمد برای اجرای دقیق استانداردهای ایمنی است.

بنابراین گزارش، همچنین در این جلسه بر اهمیت بازنگری در ساختارهای پیمانکاری، تقویت آموزش نیروهای تخصصی، ارتقای نظام گزارش‌دهی و سامان‌دهی روندهای مدیریتی تأکید شد.

شرکت‌کنندگان در جلسه اعلام کردند که کمیته‌های تخصصی و برنامه‌ریزی‌های مشترک باید با نظم و انسجام بیشتری دنبال شود و فرایندهای مرتبط با اعتبارات و استانداردها نیز به‌روز و هماهنگ با نیازهای عملیاتی شود.

در ادامه، دو سازمان بر ادامه همکاری‌های مشترک، اجرای اصلاحات ساختاری و ایجاد هماهنگی گسترده برای ارتقای سطح ایمنی و کاهش حوادث در مجموعه شهرداری تهران تأکید کردند.

در این جلسه، بر نقش دبیرخانه HSE در ساماندهی امور و هدایت روندهای ایمنی تأکید شد و حاضران، لزوم مکانیزاسیون فرایند رفت‌وروب به‌ویژه در مسیرهای بزرگراهی و شریانی درجه یک را از اولویت‌های ضروری اعلام کردند.

تقویت ناوگان پسماند، ارتقای توان عملیاتی در رفت‌وروب و بهبود سیستم حمل‌ونقل کارگران از دیگر محورهای مورد تأکید بود.

همچنین مسئولان با اشاره به ضرورت نظارت مؤثر بر پیمان‌ها، به‌ویژه در ساعات شب، خواستار هماهنگی بیشتر میان سازمان‌های مرتبط در حوزه سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت شدند. ملاحظه اعتبارات مورد نیاز برای مدیریت و ایمن‌سازی دارایی‌ها در بودجه سال ۱۴۰۵ و ضرورت پیشبرد مدیریت حوادث با رویکرد پیشگیرانه نیز از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح شد.