رفیعی‌: مسیر فرماندهان شهید نقشه راه پاسداران انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رفیعیآتانی صبح شبه در سومین همایش نماز نیروهای مسلح استان قزوین که در سالن حضرت زهرا (س) سپاه استان برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مبارزات انقلاب اسلامی، شهدای دوران دفاع مقدس، فرماندهان برجسته استان قزوین و شهدای مدافع حرم، از جمله شهید بابایی، شهید حسنپور، سردار شهید جعفرخانی و دیگر شهدای محور مقاومت یاد کرد و گفت: قزوین پیشینهای درخشان در تقدیم فرماندهان شاخص و نیروهای مؤثر به انقلاب اسلامی دارد.
فرمانده سپاه صاحبالامر (عج) با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان برجسته در جنگ ۱۲ روزه اخیر اظهار داشت: فقدان فرماندهان خردمند و تأثیرگذاری همچون سردار شهید حسین سلامی، شهید حاجیزاده، شهید باقری و شهید رشید داغی سنگین بر دلها گذاشته است اما پاسداران انقلاب لباس سبز را برای انجام تکلیف الهی بر تن کردهاند و شهادت، افتخار بزرگ این مسیر است.
وی با قدردانی از همافزایی دستگاهها و نهادهای استان افزود: انسجام و هماهنگی ایجادشده در قزوین، نتیجه تلاش و روحیه جهادی فرماندهان و کارکنان سپاه است و این همراهی، شایسته تقدیر است.
سردار رفیعیآتانی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت «اشراف» در ساختار نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۸۰ موضوع اشراف را بهعنوان یک ضرورت دائمی مطرح کردند. اشراف مانند نمایشگری دقیق است که نقاط قوت و ضعف را آشکار میسازد و باید بهوسیله آن روند رشد و عملکرد یگانها سنجیده شود.
وی با یادآوری رویکرد فرماندهان شهید، بهویژه سردار سپهبد شهید حسین سلامی، تصریح کرد: نگاه عمیق و آیندهنگر سردار سلامی سبب شد نظام ارزیابی و اشراف در سپاه بهطور جدی نهادینه شود و هیچ بخش از نگاه ارزیابانه سپاه دور نماند؛ چراکه سپاه سازمانی پویا و در حال تحول است و باید همواره خود را متناسب با شرایط روز ارتقا دهد.
فرمانده سپاه صاحبالامر (عج) همچنین نقش بازدارندگی ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر را مهم ارزیابی کرد و گفت: قدرت موشکی جمهوری اسلامی یکی از عوامل عقبنشینی دشمن بود و اگر ضربات نیروی هوافضای سپاه نبود، دشمن برای آتشبس درخواست نمیکرد. این توانمندی یادگار فرماندهان شهیدی است که سالها برای اقتدار کشور تلاش کردند.
وی با بیان اینکه مسیر فرماندهان شهید نقشه راه پاسداران انقلاب است تأکید کرد: پاسداری از انقلاب اسلامی نیازمند ادامه مسیر فرماندهان شهید و اجرای دقیق تکالیف سازمانی است تا انتظارات رهبر معظم انقلاب محقق شود.
