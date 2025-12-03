به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی در اختتامیه پانزدهمین جشنواره استانی «مالک‌اشتر» سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین با قدردانی از تلاش مجموعه‌های مختلف سپاه و دستگاه‌های اجرایی در مأموریت‌های اخیر، نقش مردم و رزمندگان قزوین را در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی برجسته دانست و گفت: قزوین، شهر «دارالمؤمنین»، از دوران مبارزات انقلاب تا دفاع مقدس و امروز، همواره پای کار انقلاب و گوش به فرمان امامین انقلاب بوده است.

فرمانده سپاه استان با اشاره به گزارش مسئول اشراف سپاه، قوای تخصصی را «خط اتصال میان میدان نبرد و فرماندهی» توصیف کرد و افزود: در نبرد ۱۲ روزه اخیر، سپاه قزوین ۴۵ روز به‌صورت مستمر در ۱۵۳ نقطه استان عملیات داشت و تیپ ۸۲ حضرت صاحب‌الامر (عج) نیز در مأموریت اشنویه تحت امر قرارگاه حمزه عمل می‌کرد.

وی ارتباطات عملیاتی سپاه در این مأموریت را کم‌نظیر دانست و گفت: حتی در مناطق کوهستانی و دور از دسترس، شبکه ارتباطی فعال بود و هیچ نقطه‌ای بدون ارتباط نماند.

سردار رفیعی‌آتانی با اشاره به همراهی گسترده مدیران اجرایی، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس خبرگان، استاندار، فرمانداران و خیرین گفت: ۱۹۳ هزار بسیجی در بخش‌های پشتیبانی، استقرار، جابه‌جایی و عملیات میدانی نقش‌آفرینی کردند و این همراهی از عوامل موفقیت مأموریت‌ها بود.

وی روند ارزیابی رده‌های سپاه را تشریح کرد و توضیح داد: در اشراف، ملاک امتیازدهی گزارش کاغذی نیست، بلکه اقدامات واقعی و ثبت‌شده رده‌ها ملاک قرار گرفته است. این کارنامه متعلق به یک فرد نیست، بلکه حاصل تلاش جمعی همه معاونت‌ها، نواحی، پایگاه‌ها و یگان‌هاست.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین درباره فلسفه نامگذاری جشنواره «مالک اشتر» گفت: مالک اشتر سردار بی‌بدیل امیرالمؤمنین (ع) بود؛ دشمنان امروز اگرچه نام‌های جدیدی دارند، اما ماهیت همان دشمنان دیروز است. همچنان که امروز نیز نمونه‌های معاصر معاویه را در صحنه جهانی می‌بینیم.

وی با اشاره به روایت امام علی (ع) درباره شهادت مالک اشتر افزود: امیرالمؤمنین فرمود اگر می‌خواهید او را به چیزی تشبیه کنید، بگویید «کوهِ منفرد». مالک در میدان، به امر ولی خود شجاعانه و قاطع می‌جنگید و این الگو باید در رفتار نیروهای انقلابی امروز نیز دیده شود.

سردار رفیعی‌آتانی خطاب به نیروهای سپاه و بسیج گفت: شما مالکان اشتر امروز امام زمان (عج) هستید؛ گوش به فرمان رهبری باشید که فرمان ایشان فصل‌الخطاب است.