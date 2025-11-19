  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۴۳

کتابداران گران‌قدر چراغداران راه دانایی‌اند

کتابداران گران‌قدر چراغداران راه دانایی‌اند

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت هفته‌ کتاب و کتابخوانی یاداشتی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست در یادداشت خود آورده است:

کتاب صرفاً مجموعه‌ای از واژه‌ها و صفحات کاغذ نیست؛ بلکه آینه‌ای است از تمدن انسانی، حافظۀ تاریخ و کشتی نجات‌بخش در اقیانوس بی‌کران معرفت. کتاب پلی میان گذشته و آینده می‌سازد و میراث تجربه‌های نسل‌ها را به سرمایه‌ای ماندگار برای ساختن فردایی روشن بدل می‌کند. بی‌تردید، جامعه‌ای که مطالعه را در اولویت قرار دهد، اندیشه‌ای شکوفاتر، قدرت تشخیص دقیق‌تر و نسلی آگاه، خلاق و مسئولیت‌پذیر خواهد داشت.

در این میان، کتابداران گران‌قدر چراغداران راه دانایی‌اند؛ عزیزانی که با عشق، تعهد و تخصص، امکان دسترسی به دنیای بزرگ دانش را فراهم می‌سازند. تلاش صادقانۀ آنان در حفظ، سازماندهی و تسهیل دسترسی به منابع معرفت، خدمتی ارزشمند و شایستۀ بالاترین تکریم‌هاست.

آذربایجان شرقی، این دیار کهن و فرهنگ‌ساز، همواره خاستگاه بزرگان علم، ادب و حکمت بوده است. صفحات تاریخ این سرزمین با نام‌هایی چون علامه جعفری، علامه طباطبایی، پرفسور هشترودی، جبار باغچه‌بان، میرزاحسن خان رشدیه و خاندان‌های حامی کتاب و صدها عالم و ادیب فرزانه مزین است.

علاوه بر شخصیت‌های اثرگذار، آذربایجان مهد شکل‌گیری نهادهای نام‌آوری همچون ربع رشیدی در گذشته دور و کتابخانه تربیت در گذشته نزدیک است. امروز ما وارثان این میراث گرانسنگ هستیم و وظیفه داریم پرچم دانایی را در این خطه برافراشته نگه داریم.

باور داریم که هیچ سرمایه‌گذاری برای توسعۀ پایدار و همه‌جانبه، سودمندتر و ماندگارتر از سرمایه‌گذاری در حوزه کتاب و کتابخوانی نیست. جامعۀ کتابخوان، جامعه‌ای پویا، خودآگاه و توانمند است که مسیر تعالی را با گام‌هایی استوار می‌پیماید.

بر این اساس، ضروری است کتابخانه‌های استان به کانون‌های فعال زندگی فرهنگی و اجتماعی در شهرها و روستاها بدل شوند. باید تخصیص اعتبارات ویژه برای به‌روزرسانی منابع، توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز کتابخانه‌ها به امکانات نوین دیجیتال از اولویت‌های جدی باشد.

همچنین، نویسندگان و پدیدآورندگان، سرمایه‌های فکری این استان‌اند و باید با حمایت‌های مادی و معنوی و اجرای دقیق قوانین حمایتی، بستری مطمئن برای رشد و شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود.

بار دیگر نقش بی‌بدیل کتابداران ارجمند را یادآور می‌شوم؛ عزیزانی که با صبر، متانت و دانش، نسل‌های جوان را به سوی دریای بیکران معرفت هدایت می‌کنند. قدردانی از تلاش‌های آنان وظیفۀ همۀ ماست.

اینجانب از تمامی متولیان، فعالان و تلاشگران عرصۀ کتاب در سراسر استان صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم و امیدوارم با همکاری و هم‌افزایی نهادهای فرهنگی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این حوزه در دیار سربلند آذربایجان باشیم. بی‌تردید، کتاب بهترین یار انسان در مسیر ساختن فردایی روشن‌تر برای ایران عزیزمان است.

کد خبر 6662179

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها