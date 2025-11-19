به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست در یادداشت خود آورده است:

کتاب صرفاً مجموعه‌ای از واژه‌ها و صفحات کاغذ نیست؛ بلکه آینه‌ای است از تمدن انسانی، حافظۀ تاریخ و کشتی نجات‌بخش در اقیانوس بی‌کران معرفت. کتاب پلی میان گذشته و آینده می‌سازد و میراث تجربه‌های نسل‌ها را به سرمایه‌ای ماندگار برای ساختن فردایی روشن بدل می‌کند. بی‌تردید، جامعه‌ای که مطالعه را در اولویت قرار دهد، اندیشه‌ای شکوفاتر، قدرت تشخیص دقیق‌تر و نسلی آگاه، خلاق و مسئولیت‌پذیر خواهد داشت.

در این میان، کتابداران گران‌قدر چراغداران راه دانایی‌اند؛ عزیزانی که با عشق، تعهد و تخصص، امکان دسترسی به دنیای بزرگ دانش را فراهم می‌سازند. تلاش صادقانۀ آنان در حفظ، سازماندهی و تسهیل دسترسی به منابع معرفت، خدمتی ارزشمند و شایستۀ بالاترین تکریم‌هاست.

آذربایجان شرقی، این دیار کهن و فرهنگ‌ساز، همواره خاستگاه بزرگان علم، ادب و حکمت بوده است. صفحات تاریخ این سرزمین با نام‌هایی چون علامه جعفری، علامه طباطبایی، پرفسور هشترودی، جبار باغچه‌بان، میرزاحسن خان رشدیه و خاندان‌های حامی کتاب و صدها عالم و ادیب فرزانه مزین است.

علاوه بر شخصیت‌های اثرگذار، آذربایجان مهد شکل‌گیری نهادهای نام‌آوری همچون ربع رشیدی در گذشته دور و کتابخانه تربیت در گذشته نزدیک است. امروز ما وارثان این میراث گرانسنگ هستیم و وظیفه داریم پرچم دانایی را در این خطه برافراشته نگه داریم.

باور داریم که هیچ سرمایه‌گذاری برای توسعۀ پایدار و همه‌جانبه، سودمندتر و ماندگارتر از سرمایه‌گذاری در حوزه کتاب و کتابخوانی نیست. جامعۀ کتابخوان، جامعه‌ای پویا، خودآگاه و توانمند است که مسیر تعالی را با گام‌هایی استوار می‌پیماید.

بر این اساس، ضروری است کتابخانه‌های استان به کانون‌های فعال زندگی فرهنگی و اجتماعی در شهرها و روستاها بدل شوند. باید تخصیص اعتبارات ویژه برای به‌روزرسانی منابع، توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز کتابخانه‌ها به امکانات نوین دیجیتال از اولویت‌های جدی باشد.

همچنین، نویسندگان و پدیدآورندگان، سرمایه‌های فکری این استان‌اند و باید با حمایت‌های مادی و معنوی و اجرای دقیق قوانین حمایتی، بستری مطمئن برای رشد و شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود.

بار دیگر نقش بی‌بدیل کتابداران ارجمند را یادآور می‌شوم؛ عزیزانی که با صبر، متانت و دانش، نسل‌های جوان را به سوی دریای بیکران معرفت هدایت می‌کنند. قدردانی از تلاش‌های آنان وظیفۀ همۀ ماست.

اینجانب از تمامی متولیان، فعالان و تلاشگران عرصۀ کتاب در سراسر استان صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم و امیدوارم با همکاری و هم‌افزایی نهادهای فرهنگی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این حوزه در دیار سربلند آذربایجان باشیم. بی‌تردید، کتاب بهترین یار انسان در مسیر ساختن فردایی روشن‌تر برای ایران عزیزمان است.