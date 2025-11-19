به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست عصر روز چهارشنبه در جلسه هیئت سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، با تاکید بر ظرفیت های گسترده استان در جذب سرمایه خارجی، گفت: آذربایجان شرقی در طول تاریخ ارتباطات مستحکمی با کشورهای منطقه، به ویژه قفقاز و ترکیه داشته و این پیشینه، بستری ارزشمند برای توسعه همکاری های اقتصادی بینالمللی فراهم کرده است.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برخی از ظرفیتهای شاخص استان افزود: وجود پالایشگاهها، صنایع ماشین سازی و قطعه سازی، صنایع دارویی و غذایی، و همچنین ذخایر غنی معدنی نظیر طلا و مس، از مهمترین مزیتهای رقابتی استان برای جذب سرمایه گذاران خارجی است.
وی با بیان اینکه تبریز به واسطه در اختیار داشتن قدیمی ترین اتاق بازرگانی ایران و بزرگترین بازار سرپوشیده خاورمیانه، جایگاه ویژهای در تعاملات اقتصادی دارد، ادامه داد: آذربایجان شرقی سال گذشته موفق به کسب رتبه برتر جذب سرمایه گذاری خارجی شد و با توجه به موقعیت استراتژیک خود، یکی از اصلی ترین گزینهها برای توسعه اقتصادی و تجاری کشور به شمار میرود.
سرمست در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای شهرک صنعتی بعثت اشاره کرد و گفت: این شهرک توان تبدیلشدن به یک مرکز تولیدی و صنعتی پیشرفته را دارد و میتواند نقش تعیین کنندهای در جذب فناوریهای نوین و سرمایه گذاران خارجی ایفا کند.
وی افزود: پیشنهاد تبدیل شهرک صنعتی بعثت تبریز به منطقه ویژه فناوریهای نوین مطرح و مورد تأیید رئیسجمهور قرار گرفته و اکنون در دستور کار مدیریت استان است.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به حجم مبادلات مرزی با کشورهای همسایه گفت: آذربایجان شرقی بیشترین سطح تبادلات تجاری را با ترکیه دارد و این ظرفیت میتواند به طور مستقیم در توسعه سرمایهگذاری خارجی نقش آفرینی کند.
سرمست در پایان با بیان اینکه در گذشته کنسولگری ۱۱ کشور در تبریز فعال بوده است، اظهار داشت: انتظار میرود وزارت امور خارجه برگزاری همایش دیپلماسی در تبریز و نیز فعال سازی کنسولگریهای روسیه، عراق و چین را در دستور کار قرار دهد.
