وزیر اقتصاد با همراهی دبیر شورای عالی مناطق آزاد به ارس سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی شامگاه چهارشنبه با همراهی رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی و هیأت همراه، برنامه بازدید از واحدهای گلخانه‌ای و بهره‌برداری از سه پروژه مهم عمرانی و تولیدی را در دستور کار دارد.

سه پروژه شاخص و زیرساختی منطقه آزاد ارس که در این سفر به‌طور رسمی شریان کریدور اوراسیا (مزین به نام شهدای اقتدار)، پالایشگاه سوان ارس و کارخانه فولاد تاو استیل به بهره‌برداری می‌رسد. مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای این سه طرح، بیش از ۱۴ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال اعلام شده است.

گفتنی است، در حاشیه سفر، نشست مشترکی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با مدیران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران منطقه آزاد ارس برگزار خواهد شد. این نشست با هدف بررسی موانع، ظرفیت‌ها، فرصت‌های توسعه‌ای و تقویت رویکرد سرمایه‌گذاری و اقتصاد صادرات‌محور در این منطقه تشکیل می‌شود.