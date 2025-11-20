به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، عصر پنجشنبه معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی با مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان دیدار و بر ضرورت تقویت جایگاه کتاب در جامعه تأکید کرد.

سرهنگ علی اکبریان‌آذر در این دیدار با تبریک هفته کتاب، کتاب را از ستون‌های اصلی فرهنگ عمومی دانست و با قدردانی از خدمات اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، اظهار کرد: در مدت مسئولیت دکتر بابایی، اقدامات نوآورانه و مؤثری در حوزه کتابخانه‌ها اجرا شده که باید تداوم یابد.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی باید در اولویت قرار گیرد، توجه به توسعه فرهنگی از مسیر مطالعه را ضروری خواند.

اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان نیز در این دیدار با تقدیر از همکاری‌های پلیس در زمینه اطلاع‌رسانی فرهنگی، بر تداوم تعاملات سازنده میان دو مجموعه تأکید کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیری به امضای سردار علی محمدی، فرمانده انتظامی استان، از مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی قدردانی شد. همچنین یک جلد کتاب «بهداشت روان در عصر دیجیتال» تألیف کارشناسان انتظامی در حوزه مشاوره و مددکاری اجتماعی، به کتابخانه‌های عمومی استان اهدا شد.