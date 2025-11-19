  1. استانها
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۰:۲۹

عالمان دینی، شاهدان توحید در تاریخ هستند

اهواز - آیت‌الله ملک‌حسینی در آیین بزرگداشت سالگرد ارتحال آیت‌الله بهبهانی، عالمان دینی را شاهدان توحید در تاریخ خواند و تاکید کرد: مکتب اهل‌بیت(ع)، مکتب علم توام با اخلاق است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله «سیدعلی ملک‌حسینی» شامگاه چهارشنبه در آئین بزرگداشت پنجاهمین سالگرد ارتحال عالم جلیل‌القدر، آیت‌الله سیدعلی بهبهانی که در اهواز برگزار شد، با تجلیل از مقام شامخ علمی و اخلاقی این عالم بزرگوار، اظهار کرد: ما امروز در استان و شهری گرد هم آمده‌ایم که به تعبیر بزرگان، «دروازه ورود تشیع به ایران» است و خاستگاه خاندان‌ها و دانشمندان بزرگی در طول تاریخ بوده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های برجسته عالمان راستین، خاطرنشان کرد: در مکتب اهل‌بیت (ع)، علم مجرد از اخلاق، ارزشی ندارد. آنچه عالمان راستین را ممتاز می‌کند، آمیختگی علم با حلم و اخلاق الهی است.

نماینده مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص)، تاکید کرد: کسی که علم را برای خدا فراگیرد، در درون خود احساس خضوع و تواضع می‌کند و این همان ویژگی‌ای است که عالمان بزرگی مانند آیت‌الله بهبهانی را ممتاز کرده بود.

آیت‌الله ملک‌حسینی در بخشی از سخنانش با اشاره به روحیه تواضع و گذشت عالمان بزرگ از مقام و موقعیت‌های دنیوی، به نمونه‌های تاریخی اشاره کرد و گفت: مرحوم آیت‌الله العظمی سیداحمد خوانساری به دستور آیت‌الله بروجردی، تهران را پذیرفت و اگر می‌ماند، مرجع اعلم قم می‌شد. راستی چقدر بزرگند بعضی از انسان‌ها!

وی در ادامه با تشریح ابعاد شخصیتی آیت‌الله سیدعلی بهبهانی، افزود: امام (ره) درباره آیت‌الله بهبهانی می‌فرمود: او سید فقها و شیخ الفقهاست، این در حالی بود که وی می‌توانست در قم بماند و مرجعیت را عهده‌دار شود، اما ترجیح داد به منطقه محروم هرمزگان برود و ۳۰ سال در آنجا به تبلیغ دین بپردازد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری، «خوف از خدا» را یکی دیگر از ویژگی‌های عالمان ربانی برشمرد و تصریح کرد: خداترسی، جرئت علمی، فکری، بیان و حتی جرئت سیاسی به انسان می‌دهد و این همان چیزی بود که آیت‌الله بهبهانی در دفاع از مرجعیت و انقلاب اسلامی از خود نشان داد.

وی در پایان با اشاره به آثار علمی آیت‌الله بهبهانی، یادآور شد: کتاب «مصباح الهدایه» وی در ادبیات، پس از آثار ابن‌مالک و ابن‌هشام، شگفت‌انگیز است و کتاب «اساس النهر» او نیز نشان می‌دهد که اصالت برای او «معرفت دینی» بود.

این آئین با رونمایی از برخی آثار پژوهشی درباره آیت‌الله بهبهانی و با حضور جمعی از علما، فضلا و شخصیت‌های علمی و فرهنگی استان یزد برگزار شد.

