آیت الله تبریزی با حقیقت دین آشنا بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مراسم سالگرد ارتحال آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی شامگاه پنجشنبه با حضور حضرات آیات ناصر مکارم شیرازی، عبدالله جوادی آملی، حسین نوری همدانی، جعفر سبحانی، ابراهیم امینی، علوی گرگانی و محی الدین حائری شیرازی، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار قم، اعضای دفتر مقام معظم رهبری در قم، دکتر غلامحسین الهام، اعضای جامعه مدرسین و شاگردان آیت الله تبریزی و جمع کثیری از مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد.



حجت الاسلام سیدعلی میرباقری دراین مراسم ضمن تجلیل از مقام علمی و معنوی آیت الله تبریزی، توجه به مسائل اجتماعی، اعتقاد به مسائل دینی و عشق به تحقیق علمی را از شاخصه های بارز آن عالم فرزانه برشمرد و اظهار داشت: هرکس به اندازه ای که به عرصه تولی و تبری راه می یابد می تواند با حقیقت دین آشنا شود و آیت الله تبریزی از پیشگامان این عرصه بوده اند.



وی تربیت شاگردان فراوان را از دیگر خدمات این عالم جلیل القدر دانست و تصریح کرد: بیشتر علما و طلاب فعلی حوزه علمیه قم از شاگردان این عالم فرزانه و وارسته به شمار می آیند.



میرباقری خاطرنشان کرد: آیت الله تبریزی در مسیر خدمت به اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خدمات گسترده ای ارائه کرده اند و اندیشه های چنین عالمان فرزانه ای باید ترویج و تبیین شود.



رئیس فرهنگستان علوم اسلامی علم را یکی از علامت های ائمه معصوم (علیهم السلام) دانست و اظهار داشت: علمی که به ائمه هدی عنایت شده علم به حقیقت قرآن است.



میرباقری در پایان بر ضرورت تکریم و پاس داشت از مقام رفیع عالمان تاثیرگذار دینی که در طول تاریخ در مسیر مکتب ناب اسلام و تشیع گام برداشته اند تاکید کرد.