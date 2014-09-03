وداع با سيد العلماي مازندران در بهشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم بهشهر سه شنبه شب با پيكر مردي از جنس خوبي ها و مهرباني ها و تواضع وداع كردند كه بيش از 34 سال از عمرش را بعنوان امام جمعه بهشهر زا سال 59 تاكنون مشغول خدمت به اسلام و دين بوده است.

مردم ولايتمدار و عاشق فقاهت و مرجعيت و روحانيت امشب با اشك و آه و ناله و با فريادهاي مستمر "عزاعزاست امشب، آيت حق جباري با شهداست امشب " با

پيكر امام جمعه محبوب شان خداحافظي و وداع كردند.

فرماندار بهشهر در حاشيه اين مراسم با تسليت به فرزندان آيت اله جباري و خانواده محترمشان و مردم شهيد پرور بهشهر و استان مازندران گفت: ايشان پيرو واقعي و راستين انقلاب بودند و لحظه اي از توجه به مردم و رفع مشكلاتشان حتي در بدترين شرايط غافل نبودند.

محمد تقي نورزاد اظهار داشت: علما و شخصیت های اثرگذار دینی همواره ملجأ و پناهگاهی امن برای مردم بودن و آيت الله جباري نيز از اين ويژگي مهم برخوردار و رفع مشكلات مردم از جمله خصيصه هاي مهم ايشان در كنار فروتني ايشان بود.

وي گفت: فقدان وجود ايشان ثلمه اي بزرگ براي مردم بهشهر و مازندران است كه اميدواريم خد اوند صبر تحمل اين فقدان و داغ بزرگ را به همه ما عطا كند.

نماينده مردم شرق مازندران در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: شخصیت ممتاز و اثرگذاری همچون آيت الله جباری(ره) عمر پربرکت خود را در مسیر خدمت صادقانه به اسلام و انقلاب مصروف کرد.

احمد علي مقيمي گفت: فروتني و تواضع و مردمداري از خصايص مهم آيت الله جباري بود و مواضع شفاف ايشان در دفاع از انقلاب و اسلام و ولايت بي نظير بود.

وي افزود: کشور ما یک شخصیت بزرگ را از دست داد كه اهتمام ويژه در راستای خدمت به اسلام و مسلمین و دفاع از ولايت داشت.

براساس اعلام ستاد ارتحال حجت الاسلام والمسلمين جباري، مراسم تشییع 9 صبح از بهشت فاطمه بهشهر به سمت مصلای جمعه برگزار و پيكر پاك اين عالم بزرگوار در جوار مزار پنج شهید گمنام به خاك سپرده مي شود.

نماز میت نیز در ورودي پارك ملت بهشهر و در ابتدای خیابان امام خمینی (ره) به امامت آیت‌الله نورالله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران اقامه می‌شود.

همچنين مراسم سوم و هفتم امام جمعه فقید بهشهر نیز 9 صبح جمعه 14 شهریورماه در مصلای جمعه برگزار می‌شود.

آيت الله سید صابرجباری، امام جمعه بهشهر و نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری بامداد روز دوشنبه در سن 76 سالگی بر اثر عارضه قلبي چشم از جهان فروبست و به ديار باقي شتافت.|