عالمان با تواضع کبر جامعه را بشکنند ونصایحشان باید در عمق جامعه بنشیند

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه همایش علمی مرحوم آیت‌الله ملک حسینی، آئین نکوداشت علمای شاخص کهگیلویه با حضور آیت‌الله سید شرف‌الدین ملک‌حسینی نمایند مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و آیت الله حسینی نماینده ولی فقیه شامگاه چهارشنبه در دهدشت برگزار شد.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با اشاره به نقش بی‌بدیل عالمان دینی در شکل‌گیری هویت اجتماعی، گفت: اگر دین، اخلاق و اعتقادات در جامعه باقی مانده، در پرتو تلاش‌های عالمانی است که قریب به نیم‌قرن بر منبر و کرسی تدریس، زبان به آموزه‌های دینی گشودند.

آیت‌الله سید شرف‌الدین ملک‌حسینی با پیشنهاد برگزاری آئین‌های مشابه برای تکریم سایر علمای بزرگ استان توسط شورای فرهنگ عمومی، افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد، به‌ویژه شهرستان کهگیلویه، حق بزرگی بر استان‌های همجوار دارد، زیرا بسیاری از عالمان این خطه در مناطق مختلف فارس، خوزستان، اصفهان و بختیاری منشأ اثر بوده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه علم، معیار تمایز انسان‌ها است، اظهار کرد: عقل تمایز انسان از سایر موجودات است، اما علم است که انسان‌ها را از یکدیگر متمایز می‌سازد. علم از جانب خداست و هر مقام و منزلتی به علم و ایمان وابسته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیه‌ای در شأن امیرالمؤمنین (ع) گفت: خداوند برای نشان دادن جایگاه علم، فرمود: قل کفی با الله یعنی برای رسالت من خدا کافی است و علی کافی است، چون عالم بود و شهادتش بر توحید و رسالت رسول خدا کفایت می‌کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، عالمان واقعی را رمزگشایان هستی دانست و افزود: عالمان باید با تواضع، کبر جامعه را بشکنند و نصایحشان در عمق جان جامعه بنشیند تا انسان‌ها از ریا به اخلاص سوق داده شوند.

آیت الله ملک حسینی با اشاره به ویژگی‌های مشترک علمای برجسته‌ای چون آیت‌الله ماک حسینی و میراحمد تقوی، گفت: این بزرگان با انگیزه الهی وارد مسیر طلبگی شدند و محبوبیت آنان در میان مردم، حاصل اخلاص، علم و خیرخواهی بود.

وی صیانت از روحانیت را از دیگر ویژگی‌های این سه شخصیت عالم برشمرد.