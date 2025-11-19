پاسخ قاطع نمایندگی ایران به کانادا درباره ادعاهای حقوق بشری ضدایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل عصر چهارشنبه (به وقت محلی) در پاسخ به ادعاهای حقوق بشری کانادا، گفت: «ما را از گزافه گویی‌های ریاکارانه کانادا، کشوری که سابقه‌اش در دفن هزاران کودک بومی در گورهای بی‌نام‌ونشان و غرق بودن در نژادپرستی ساختاری ریشه‌دار خود به خوبی مستند است و اکنون در برابر ایران ژستِ مدافع جهانی حقوق بشر می‌گیرد، معاف کنید.»

نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: «اگر حقوق بشر به ابزاری ژئوپلیتیک در دست همان جمع همیشگیِ خلاف‌کارانِ زنجیره‌ای بدل نشده بود، این کانادا بود که باید روی صندلی اتهام می‌نشست و زیر بار قطعنامه‌ها عرق می‌ریخت نه آنکه با ژست روی صحنه خودنمایی کند!»»

پیش از این، «غلامحسین درزی» سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل در نشست کمیته سوم سازمان ملل قبل از رأی گیری پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی کانادا، آن را بی‌اساس و غیرضروری دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران مخالفت قاطع خود را با این پیش‌نویس که به طور کامل دارای انگیزه‌های سیاسی، گزینشی و مخرب است، اعلام می‌دارد.