به گزارش خبرگزاری مهر، معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو، امروز (پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴) در سیصد و پنجاه و پنجمین نشست شورای حاکم سازمان بین‌المللی کار (ILO)، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به بحران انسانی در فلسطین، خواستار پایان دائمی اشغالگری در غزه شد.

رضا دهقانی طی سخنانی در این نشست، به یافته‌های نگران کننده گزارش سازمان جهانی کار مبنی بر کاهش شدید تولید ناخالص داخلی، فروپاشی اشتغال در غزه، آوارگی ۱.۹ میلیون نفر و تخریب کامل مؤسسات آموزشی اشاره کرد و خواستار حمایت جدی جامعه بین‌المللی از تضمین دسترسی پایدار و بدون مانع برای کمک‌های بشردوستانه و فراهم نمودن منابع مالی لازم برای حمایت کامل از واکنش اضطراری سازمان جهانی کار شد.

وی بر حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران از بازسازی غزه تحت حاکمیت کامل فلسطینی‌ها و بر همبستگی با مردم فلسطین در مبارزه آنها برای آزادی، عدالت و استقلال تاکید و تصریح کرد حق اساسی کارگران فلسطینی برای کار شایسته، کرامت و زندگی آزاد باید به آنها بازگردانده شود. دهقان هشدار داد که هرچند هزینه بازسازی هنگفت است، اما عدم اقدام حتی پرهزینه‌تر خواهد بود.

نماینده ایران در این نشست از تلاش‌های اضطراری سازمان جهانی کار از جمله ایجاد یک هزار و ۲۴۵ شغل کوتاه‌مدت و حمایت از بهبود کسب‌وکارها قدردانی کرد و راهبرد ملی اشتغال ۲۰۲۵-۲۰۲۷ را مورد استقبال قرار داد.

گفتنی است، حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه، به رغم توافق آتش‌بس همچنان ادامه دارد و گزارش‌های متعددی از نقض مکرر این توافق، منتشر شده است. منابع فلسطینی می‌گویند از زمان آغاز آتش‌بس تاکنون صدها فلسطینی دیگر در حملات پراکنده و تیراندازی نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده‌اند و تنها در روزهای اخیر نیز چند نفر در حملات تازه و شلیک مستقیم در نقاط مختلف غزه کشته شده‌اند.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه که به‌عنوان مرجع از سوی نهادهای بین‌المللی نیز مورد استناد قرار می‌گیرد، شمار شهدای جنگ از اکتبر ۲۰۲۳ (مهرماه ۱۴۰۲) تاکنون به حدود ۶۹ هزار نفر رسیده و بیش از ۱۷۰ هزار نفر نیز مجروح شده‌اند.