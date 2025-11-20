تثبیت جایگاه ایران در روز کم فروغ «رقیب»/«سفیران اقتدار» مقتدر در سومی

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزش ایران در حالی امروز (پنجشنبه ۲۹ آبان) رقابت خود در سیزدهمین روز بازی های کشورهای اسلامی را پیگیری می کند که در روز دوازدهم این بازی ها موفق به کسب ۵ مدال انفرادی و تیمی در رشته های کشتی فرنگی، دوومیدانی، پارادوومیدانی و بسکتبال سه نفره شد.

هادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی طلایی های ایران در روز دوازدهم بازی های کشورهای اسلامی بودند. در این روز همچنین تیم بسکتبال سه نفره مردان صاحب مدال نقره شد و پرستو حبیبی و مهیا میرزاطیبی هم به ترتیب در پارادوومیدانی (پرتاب کلاب F۳۲) و پرتاب نیزه صاحب مدال برنز شدند.

اضافه شدن این ۵ مدال و افزایش مجموع مدال های کاروان ایران به ۶۴، تغییری در وضعیت جایگاهی کشورمان در جدول توزیع مدالی ایجاد نکرد این در حالی است که ازبکستان روز کم فروغی را در دوازدهمین روز بازی های اسلامی پشت سر گذاشت.

ازبکها تنها رقیب ایران در جدول توزیع مدالی هستند که در جایگاه دوم ایستاده اند و کاروان ایران امیدوار است با نزدیک تر شدن به شرایط مدالی این کاروان به خصوص از حیث طلا، این جایگاه را از آن خود کند. کاروان ورزش ازبکستان روز چهارشنبه (۲۸ آبان) تنها صاحب ۳ مدال طلا، نقره و برنز شد و مجموع مدال های خود را از ۷۹ به ۸۲ رساند.

کم فروغی کاروان ورزش ازبکستان در دوازدهمین روز بازی های اسلامی اما بازهم به بهبود وضعیت کاروان ایران برای ارتقا از رده سوم کمکی نکرد. در پایان این روز فاصله مجموع مدالی دو کاروان از ۲۰ به ۱۸ کاهش یافت ضمن اینکه از حیث طلا هم اختلاف دو کاروان از ۶ طلا (آغاز روز دوازهم) به ۵ طلا (پایان روز دوازدهم) رسید اما تغییری در جدول توزیع مدال ها ایجاد نشد.

بدین ترتیب ششمین دوره بازی های کشورهای اسلامی در حالی امروز وارد روز سیزدهم می شود که درجدول توزیع مدال ها، کاروان ورزش ایران با ۶۴ مدال شامل ۲۱ طلا، ۱۸ نقره و ۲۵ برنز در رده سوم ایستاده است. ازبکستان با ۸۲ مدال شامل ۲۶ طلا، ۳۰ نقره و ۲۶ برنز دوم است و کاروان ترکیه هم با ۱۴۰ مدال شامل ۶۸ طلا، ۴۲ نقره و ۳۲ برنز کماکان صدرنشین است.

جدول مدالی ششمین دوره بازی های کشورهای اسلامی پیش از آغاز رقابت های امروز (پنجشنبه ۲۹ آبان - روز سیزدهم) به این شرح است:

کاروان ورزش ایران که با نام سفیران اقتدار در ششمین دوره بازی های کشورهای اسلامی شرکت کرده است همچنان امیدوار است با مدال آوری در ۲ روز پایانی این بازی ها به خصوص در کشتی آزاد، وضعیت بهتری در این جدول پیدا کند.

مدال‌آوران کاروان ورزش ایران در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی هم به این شرح هستند:

مدال طلا

۱- سامیار عبدلی (شنا - ۵۰ متر قورباغه)

۲- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم - یک ضرب)

۳ - فاطمه صادقی (کاراته - کاتا انفرادی)

۴ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - دوضرب)

۵ - سارا بهمنیار - (کاراته)

۶- تیم ملی فوتسال

۷ - آتوسا گلشادنژاد (کاراته)

۸- ندا شهسواری و شیما صفایی (تنیس روی میز - دوبل)

۹- تیم ملی والیبال

۱۰- ندا شهسواری (تنیس روی میز)

۱۱- ساینا کریمی (تکواندو)

۱۲- سارا شفیعی (ووشو)

۱۳- سهیلا منصوریان (ووشو)

۱۴- امیرحسین همتی (ووشو)

۱۵- علی اصغر علیمرادیان (تکواندو)

۱۶- عرفان محرمی (ووشو)

۱۷- یاسین خسروی (پرتاب وزنه)

۱۸- سعید اسماعیلی (۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۱۹- غلامرضا فرخی (۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲۰- هادی ساروی (۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲۱- فردین هدایتی (۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

مدال نقره

۱- امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی (تنیس روی میز -تیمی)

۲- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم - مجموع)

۳- علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم یکضرب)

۴ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم مجموع)

۵- علیرضا نصیری (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم)

۶- هومر عباسی (شنا - ماده ۵۰ متر کرال پشت)

۷- مرتضی نعمتی (کاراته)

۸- صالح اباذری (کاراته)

۹- فرشته حسن زاده (موی تای -وزن ۵۰–۴۵ کیلوگرم)

۱۰- زهرا اکبری (موی تای -وزن ۶۰- کیلوگرم)

۱۱- فاطمه حسینی (موی تای - وزن ۶۵-۶۰ کیلوگرم)

۱۲- مجید هاشم بیگی (موی تای - وزن ۸۰-۷۵ کیلوگرم)

۱۳- فربد طالشی (ووشو)

۱۴- امیررضا صادقیان (تکواندو)

۱۵- یلدا ولی نژاد (تکواندو)

۱۶- امیر عبدی (۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۱۷- محمدرضا طیبی (دوومیدانی - پرتاب وزنه)

۱۸- تیم بسکتبال سه نفره مردان

مدال برنز

۱- مریم بربط (جودو - وزن ۷۰- کیلوگرم)

۲- دانیال شه بخش (بوکس - ۶۰ کیلوگرم)

۳- محمد قاسمی، مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران (شنا - ۴ در ۲۰۰ متر)

۴- ریحانه کریمی (وزنه برداری - دو ضرب ۶۹ کیلوگرم )

۵- ریحانه کریمی (وزنه برداری - مجموع ۶۹ کیلوگرم)

۶- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - مجموع ۸۸ کیلوگرم - دوضرب)

۷- ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی (تنیس روی میز)

۸- محمدمهدی غلامی (شنا - ۲۰۰ متر پروانه)

۹- زهرا حسینی (وزنه برداری - ۷۷ کیلوگرم)

۱۰ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم دو ضرب)

۱۱ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - یک ضرب)

۱۲ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - مجموع)

۱۳ - محمد قاسمی (شنا - ۲۰۰ متر آزاد)

۱۴ - رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - دوضرب)

۱۵- رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - مجموع)

۱۶- امیرحسین هدایی و بنیامین فرجی (تنیس روی میز - دونفره)

۱۷- تیم ملی والیبال زنان

۱۸ - علی خوش روش (تکواندو)

۱۹ - هستی محمدی (تکواندو)

۲۰ - روژان گودرزی (تکواندو)

۲۱ - شهربانو منصوریان (ووشو)

۲۲- ملیکا میرحسینی (تکواندو)

۲۳- علی احمدی وفا (۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲۴- پرستو حبیبی (پارادوومیدانی - پرتاب کلاب F۳۲)

۲۵- مهیا میرزاطیبی (دوومیدانی - پرتاب نیزه)