ابراز نگرانی سازمان ملل از نقض تمامیت ارضی سوریه توسط نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سازمان ملل متحد به ابراز نگرانی از بازدید میدانی اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اشغالگران صهیونیست از منطقه حائل در جنوب سوریه بسنده کرد.

استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل بدون محکوم کردن این اقدام صهیونیست‌ها در یک کنفرانس خبری گفت: به نظر من این بازدید عمومی نگران‌کننده است. ما از اسرائیل می‌خواهیم که به توافق‌نامه عدم درگیری ۱۹۷۴ احترام بگذارد.

وی سپس به قطعنامه ۲۷۹۹ سازمان ملل که اخیراً در شورای امنیت تصویب شده است، اشاره و تأکید کرد که این قطعنامه «خواستار حاکمیت کامل، وحدت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه است.»

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در ادامه افزود: این موضوعی است که در دیدار اخیر بین نجات روخدی (معاون فرستاده سازمان ملل در امور سوریه) و وزیر امور خارجه سوریه مطرح شد.»

روخدی در بیانیه‌ای، بازدید نتانیاهو را «نقض جدی حاکمیت سوریه» خواند.

وزارت امور خارجه رژیم الجولانی پیشتر با صدور بیانیه‌ای منفعلانه، اقدام بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سفر به منطقه‌ای در جنوب سوریه را محکوم کرد و آن را نقض خطرناک علیه حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور دانست.

وزارت امور خارجه رژیم الجولانی این اقدام را تشدید تنشی غیرقابل قبول دانست و آن را تلاش برای سوءاستفاده از شرایط منطقه‌ای برای تقویت حضور نظامی غیرقانونی در جنوب سوریه دانست.