درگیری شدید نیروهای رژیم جولانی و کردها در شرق سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع میدانی از وقوع درگیری‌های شدید میان نیروهای «قسد» (نیروهای دموکراتیک سوریه) و گروه‌هایی وابسته به وزارت دفاع رژیم الجولانی در محور غانم العلی در جنوب استان رقه در شرق سوریه خبر دادند.

همزمان، «قسد» اعلام کرد نیروهای این گروه با مواضعی در شرق رقه درگیر شده‌اند که به گفته آنان از سوی عناصر داعش برای پرتاب پهپاد مورد استفاده قرار می‌گرفت.

در تحولی دیگر، شبکه الاخباریه سوریه ادعا کرد: در پی حمله ناگهانی نیروهای «قسد» به محل استقرار ارتش سوریه در منطقه، درگیری‌های شدیدی در اطراف شهر معدان در شرق رقه رخ داده است.

هیچ یک از منابع، به شمار تلفات احتمالی این درگیری اشاره‌ای نکردند.