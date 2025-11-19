جولان نتانیاهو در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الرابعه، رسانه های رژیم صهیونیستی از جولان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در جنوب سوریه خبر دادند.

این منابع همچنین به حضور یسرائیل کاتز وزیر جنگ و گدعون ساعر وزیر خارجه این رژیم همراه با نتانیاهو اشاره کردند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.

نظامیان رژیم صهیونیستی جنوب سوریه به ویژه قنیطره و درعا را عرصه تاخت و تاز خود قرار داده اند.