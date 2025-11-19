واکنش منفعلانه و تکراری رژیم جولانی به حضور نتانیاهو در خاک سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت امور خارجه رژیم الجولانی با صدور بیانیهای رسمی، اقدام بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در سفر به منطقهای در جنوب سوریه را محکوم کرد و آن را نقض خطرناک علیه حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور دانست.
در این بیانیه تأکید شده که این اقدام «تلاشی تازه برای تحمیل واقعیتی مغایر با قطعنامههای مرتبط شورای امنیت» بوده و تحرکات اسرائیل «در چارچوب سیاستهای اشغالگری با هدف تثبیت تجاوز و استمرار نقض اراضی سوریه» صورت میگیرد.
وزارت امور خارجه رژیم الجولانی این اقدام را تشدید تنشی غیرقابل قبول دانست و آن را تلاش برای سوءاستفاده از شرایط منطقهای برای تقویت حضور نظامی غیرقانونی در جنوب سوریه دانست.
بنا بر این بیانیه، رژیم الجولانی بار دیگر بر ضرورت خروج کامل اسرائیل از تمامی اراضی اشغالی سوریه تأکید و اعلام کرده که اقدامات اسرائیل در جنوب کشور باطل و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی بر اساس قوانین بینالمللی است.
وزارت امور خارجه سوریه از جامعه جهانی خواست به مسؤولیت خود برای «کنترل اقدامات اسرائیل و الزام آنان به عقبنشینی کامل از جنوب سوریه» ایفا کند و بر «لزوم بازگشت به توافق جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ و احترام به مرزهای به رسمیت شناختهشده» تأکید کرد.
این بیانیه در پایان خاطرنشان کرد که سوریه به دفاع از حاکمیت و حقوق خدشهناپذیر خود ادامه خواهد داد تا تمامی اراضی اشغالی را بازپس بگیرد.
رسانههای رژیم صهیونیستی از جولان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در جنوب سوریه خبر دادند.
این منابع همچنین به حضور یسرائیل کاتز وزیر جنگ و گدعون ساعر وزیر خارجه این رژیم همراه با نتانیاهو اشاره کردند.
نظر شما