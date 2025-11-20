  1. استانها
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۸:۵۸

دستگاه توموتراپی مرکز آموزشی درمانی شفا کرمان به بهره برداری رسید

کرمان- دستگاه توموتراپی مرکز آموزش درمانی شفا شهر کرمان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه در سفر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کرمان، دستگاه توموتراپی مرکز آموزش درمانی شفا شهر کرمان به بهره‌برداری رسید.

این دستگاه جدیدترین و پیشرفته‌ترین دستگاه تومو تراپی روز دنیا و تنها دستگاه تومو تراپی جنوب شرق کشور با هزینه ارزی ۳ میلیون یورو است و برای بازسازی ساختمان این دستگاه و نصب، راه اندازی و تجهیز آن به لوازم جانبی، بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه شده که بیش از ۳۷ میلیارد ریال این مبلغ توسط خیرین حوزه سلامت تأمین شده است.

این مرکز که جزو پیشرفته‌ترین مراکز درمانی کشور محسوب می‌شود، ۵۰۰ مترمربع زیربنا و سال ۱۴۰۳ شروع به احداث شده است.

برای احداث مرکز توموتراپی کرمان ۲۹۵ میلیارد تومان از محل منابع دانشگاه علوم پزشکی کرمان هزینه شده است.

