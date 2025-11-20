نوازنده پیشکسوت آذر به صحنه برمی گردد؛ همراهی فرزندان در کنسرت پدر

به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین کنسرت وحید اسداللهی از نوازندگان و هنرمندان پیشکسوت موسیقی نواحی ایران اواخر آذر در قالبی متفاوت با همراهی ۲ فرزندش و همچنین حضور تعدادی دیگر از نوازندگان و هنرمندان عرصه موسیقی و نمایش های آئینی منطقه آذربایجان در تالار وحدت تهران پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

در این کنسرت که روز بیست و ششم آذر برگزار خواهد شد، وحید اسداللهی که عمده فعالیت ها و تخصص نوازندگی اش در حوزه نقاره نوازی است به ارائه آثار قبلی و جدید خود در قالب های مختلف می پردازد. این در حالی است که اجرای چند قطعه موسیقایی به شیوه گروه نوازی از موسیقی منطقه آذربایجان با همراهی گروهی از هنرمندان عرصه های نمایشی منطقه آذربایجان بخش دیگری از کنسرت را تشکیل می دهد.

وحید اسداللهی از جمله نوازندگان شاخص ساز نقاره است که پس از طی دوران مختلف آموزشی در کشورمان به کشور آذربایجان سفر کرد و تحت تعلیم الماس قلی‌اف تکنیک‌های نوازندگی را آموخت. او از سال ۱۳۷۷ در باکو نزد تعدادی از هنرمندان مطرح موسیقی آذربایجان فعالیت‌های ارکسترال خود را ادامه داد.

وی تاکنون علاوه بر حضور پرتعداد در ارکسترها و آلبوم‌های هنرمندان مطرح موسیقی کشورمان در حوزه‌های موسیقی ایرانی و موسیقی پاپ کنسرت‌های متعددی را در کشورهای مختلف برگزار کرده که این برنامه‌ها با استقبال مخاطبان روبه‌رو شده است.