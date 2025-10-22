به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه تولید نماهنگ آثار احمد میرمعصومی شامل تولید ۱۲ قطعه نماهنگ از آثار منتخب ۵ آلبوم موسیقی اینسترومنتال اثر احمد میرمعصومی، در رده الف ویژه است، ضمن اینکه فاز نخست تولید این پروژه روز جمعه ۲۵ مهر با حضور جمعی از بهترین عوامل تولید کشور انجام شد.

ساختار اجرایی این پروژه شامل اجرای برگزیده آثار سینماتیک اینسترومنتال از پنج آلبوم گذشته احمد میرمعصومی است که توسط این هنرمند و با حضور ارکستر سینماتیک اجرا می‌شود. ضبط ویدیوهای این پروژه در عمارت دانیال به مدیریت دانیال زمانی و حمیدرضا زمانی انجام شده است.

اجرای ارکستر این پروژه در این فاز توسط ارکستر زهی پارس به مدیریت ناصر نظر و رضا افشاری و پیوستن بهترین سولیست‌های ایران به رهبری حامد کرمانی انجام می‌شود.

در این پروژه نوازندگانی همچون وحید اسداللهی، ناصر رحیمی، حسن فراهانی، فیروز ویسانلو، حسین میرزایی، بابک ریاحی پور، علی جعفری پویان، آزاد میرزاپور، احمد میرمعصومی، علیرضا دریایی و آرین قیطاسی به اجرای اثر می‌پردازند. ضمن اینکه در فاز نخست آقایان احمد میرمعصومی، علی جعفری پویان و بابک ریاحی‌پور در کنار ارکستر زهی پارس به اجرای آثار پرداختند.

فاز نخست این پروژه شامل تولید ۲ نماهنگ به نام‌های گنجشک‌ها و قوهای دریاچه نقره‌ای است که هردو قطعه پیش از این با استقبال مخاطبان روبرو شده و جوایز جهانی متعددی کسب کرده‌اند.

کارگردانی هنری این پروژه بر عهده محمد میرمعصومی است. تیم تصویربرداری این پروژه متشکل از مجید محسنی مدیر تصویربرداری که از تصویر برداران با تجربه حوزه رسانه به شمار می‌رود، محسن شکراللهی و دانش تاجمیر ریاحی است که با همراهی شرکت آموت ثبت تصاویر این پروژه را رقم زده‌اند.

مدیریت اجرایی این پروژه را بهاره سوقانی، معصومه وطن‌پور و امین علی‌ای بر عهده دارند.

همزمان با آغاز فاز نخست این پروژه، با اعلام نتایج رقابت جایزه جهانی موسیقی، آخرین آلبوم احمد میرمعصومی به نام "به آرامی بچرخ" موفق به کسب ۲ جایزه بین المللی در زمینه بهترین آهنگسازی و بهترین موسیقی فیلم شد.