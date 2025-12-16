  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

نغمه‌های آذربایجانی وحید اسداللهی را در تالار وحدت بشنوید

نغمه‌های آذربایجانی وحید اسداللهی را در تالار وحدت بشنوید

گروه موسیقی آذربایجانی وحید اسداللهی روز ۲۶ آذر با همراهی گروه حرکات نمایشی در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید اسد اللهی از نوازندگان شناخته شده موسیقی نواحی آذربایجان روز چهارشنبه بیست و ششم آذر کنسرتی را با همراهی تعدادی از نوازندگان در تالار وحدت برگزار می کند.

وحید اسداللهی، نوازنده پیشکسوت ناغارا و موسیقی نواحی آذربایجان در این کنسرت، به ارائه آثار قبلی و جدید خود در قالب‌های مختلف می‌پردازد؛ این در حالی است که اجرای چند قطعه موسیقایی به شیوه گروه‌نوازی از موسیقی منطقه آذربایجان با همراهی گروهی از هنرمندان عرصه‌های نمایشی منطقه آذربایجان، بخش دیگری از کنسرت را تشکیل می‌دهد.

وحید اسداللهی (سرپرست و نوازنده ناغارا)، مراد اسدالهی (قارمون)، رضا اسدالهی (کوبه‌ای)، حسین جعفری (خواننده)، یاشار احمدی (خواننده)، علی سیدزاده (تار)، صدرا شاهمرادی (پیانو)، پارمیس ستاری (کمانچه)، پانیذ ستاری (قانون)، سویل اقدسی (تار) و تارا موسویان (کوبه‌ای) اعضای گروه اسداللهی را تشکیل می‌دهند.

کنسرت گروه موسیقی آذربایجانی وحید اسداللهی، از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه چهارشنبه ۲۶ آذر در تالار وحدت برگزار می‌شود.

کد خبر 6691411
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها