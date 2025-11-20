دستور توقف تخلف در کاخ گلستان و مصوبه میزبانی برای نوروز

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ در این هفته ایران برای عضویت در چهار کمیته حقوقی، اخلاق زیستی، استرداد اموال فرهنگی تصرف شده به صورت غیر قانونی و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی یونسکو انتخاب شد.

روزهای پایانی چهل‌وسومین کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند، جمهوری اسلامی ایران که برای عضویت در چند نهاد اجرایی و علمی این سازمان نامزد شده بود، توانست با اجماع کشورهای عضو، به عضویت کمیته حقوقی (Legal Committee)، کمیته بین‌الدولی اخلاق زیستی (IBC)، کمیته بین‌الدولی استرداد اموال فرهنگی تصرف‌شده به‌صورت غیرقانونی (ICPRCP) و نیز کمیته بین‌الدولی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی (MOST) انتخاب شود.

این انتخاب‌ها نتیجه رایزنی و هماهنگی مشترک میان کمیسیون ملی یونسکو در ایران، وزارت امور خارجه، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در یونسکو و ارکان مختلف سازمان بوده و جایگاهی مهم برای کشور در حوزه‌های حقوقی، اخلاق زیستی، حفاظت از میراث فرهنگی و سیاست‌گذاری اجتماعی ایجاد می‌کند. کارکرد جهانی این کمیته‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین استانداردهای بین‌المللی، مشاوره علمی، میانجی‌گری فرهنگی و پیوند پژوهش‌های اجتماعی با سیاست‌گذاری دارند؛ موضوعی که می‌تواند ظرفیت‌ها و فرصت‌های تازه‌ای برای ایران فراهم کند.

دستگیری ۳ حفار غیر مجاز در میامی

در این هفته فرمانده انتظامی میامی از دستگیری سه حفار غیر مجاز در منطقه نردین میامی خبر داد و گفت: ادوات گنج یابی از متخلفان کشف و ضبط شده است.

سرهنگ سید مهدی موسوی در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی میامی با بیان اینکه مأموران پاسگاه انتظامی نردین متوجه مورد مشکوک شدند، ابراز داشت: تعدادی حفار در حال کاوش در منطقه بودند.

وی با بیان اینکه مأموران منطقه را تحت کنترل قرار دادند، افزود: افراد ناشناس در حال حفاری زیر نظر قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه پلیس موفق به دستگیری سه متخلف شد، ابراز داشت: این متهمان همگی سابقه حفاری غیر مجاز را در کارنامه داشتند.

فقط وزارت میراث فرهنگی بودجه مستقل برای اشتغال دارد

سید مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای معاونان، مشاوران و مدیران‌کل استانی و ستادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری به تشریح ظرفیت‌های نوین ایجادشده در چارچوب تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و از گسترش همکاری‌های دو وزارتخانه در توزیع هدفمند منابع اشتغال خبر داد.

حسینی با تاکید بر اینکه «هیچ وزارتخانه‌ای جز میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از بودجه مستقل در حوزه اشتغال برخوردار نیست»، این ویژگی را «یک فرصت منحصربه‌فرد و در عین حال یک مسئولیت راهبردی» دانست و عملکرد این وزارتخانه در اجرای مدل‌های موفق اشتغال‌محور را «قابل‌الگوگیری برای تمام دستگاه‌های اجرایی» توصیف کرد.

وی توزیع اعتبارات خرد را «ابزاری مؤثر برای تقویت کسب‌وکارهای فرهنگی و محلی» عنوان کرد و با اشاره به امکان تجمیع این اعتبارات با ۶.۳ همت منابع روستایی و ۹.۳ همت منابع مشاغل خانگی اظهار داشت: این هم‌افزایی ظرفیت چشمگیری معادل ۱۰ همت در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار می‌دهد و زمینه‌ساز توسعه متوازن اشتغال در سراسر کشور است.

بهره‌گیری از ظرفیت خیرین میراث‌فرهنگی در سرمایه‌گذاری برای احیای بناها

نشست مشترک مدیران مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با مدیران معاونت میراث‌فرهنگی در محل معاونت میراث‌فرهنگی برگزار شد. این نشست با هدف بررسی ظرفیت‌های مشترک، تقویت هم‌افزایی و تدوین چارچوب‌های همکاری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و صیانت از میراث فرهنگی تشکیل شد.

در آغاز این جلسه، علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام گفت: تهیه پیش‌نویس و امضای تفاهم‌نامه مشترک میان معاونت میراث‌فرهنگی و مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی، برگزاری نشست برخط با استان‌ها با حضور خیرین آن استان، از اقدامات برنامه‌ریزی‌شده در این حوزه است.

وی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی در پشتیبانی از حفاظت و مرمت بناها و محوطه‌های تاریخی، افزود که تعامل نزدیک‌تر میان دو بخش می‌تواند زمینه‌ساز فعال‌سازی پروژه‌های اولویت‌دار استان‌ها شود.

تهران میزبان اجلاس وزرای گردشگری حوزه «نوروز» می‌شود

بیست‌وپنجمین جلسه شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مدیران ارشد و کارشناسان تخصصی حوزه‌های فرهنگ و گردشگری برگزار شد.

در این جلسه، وزیر میراث‌فرهنگی از تصویب برگزاری اجلاس وزرای گردشگری کشورهای حوزه نوروز در ایام نوروز ۱۴۰۴ در تهران خبر داد؛ رویدادی کم‌سابقه که به گفته وی می‌تواند آغازگر مرحله‌ای تازه در همکاری‌های فرهنگی و گردشگری منطقه باشد.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه نوروز میراث مشترک ملت‌های منطقه و یکی از ریشه‌دارترین آئین‌های بشری است، اظهار کرد: نوروز با قدمتی چند هزار ساله و ثبت‌جهانی در فهرست میراث ناملموس یونسکو، ظرفیت بی‌نظیری برای معرفی فرهنگ ایرانی و تقویت همبستگی میان کشورهای دارای این جشن کهن دارد.

وی گفت: برگزاری این اجلاس در سطح دولت‌ها نه‌تنها به افزایش نشاط اجتماعی در کشور کمک خواهد کرد، بلکه موجب ارتقای تعاملات فرهنگی، گردشگری پایدار و همکاری در حوزه حفاظت از سرمایه‌های تاریخی و معنوی ملت‌های حوزه نوروز می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی هدف اصلی از این ابتکار را تبدیل نوروز به یک برند معتبر جهانی دانست و تصریح کرد: ایران، به عنوان خاستگاه و محور اصلی این آئین دیرینه، باید نقش پیش‌برنده خود را در توسعه گردشگری فرهنگی منطقه ایفا کند.

صنایع‌دستی یکی از ارکان مهم «صادرات فرهنگی» است

این هفته در جریان برگزاری بیست‌وپنجمین جلسه شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با تشریح نقش گردشگری در بهبود تصویر جهانی ایران، آن را یکی از مؤثرترین ابزارهای دیپلماسی فرهنگی کشور دانست.

وی اظهار کرد: حفظ و تقویت تصویر اولیه اهمیت دارد، اما واقعیت این است که هر فرد پس از تجربه سفر به ایران، برداشت تازه و متفاوتی از کشور پیدا می‌کند. گردشگری مأموریت مشترک ما برای ارتقای تصویر ایران در جهان است و باید همه ظرفیت‌ها برای افزایش گردشگران ورودی به‌کار گرفته شود.

ایمانی‌پور با تاکید بر اینکه در حوزه میراث‌فرهنگی «عمل مقدم بر علم» است، اعلام کرد: تجربه عینی، مؤثرترین شکل روایت فرهنگی است و یکی از دلایل اصلی تأثیرگذاری سفر گردشگران به ایران نیز همین امر است.

وی موافقت‌نامه‌های فرهنگی را اساس همکاری‌های بین‌دولتی توصیف کرد و گفت: این اسناد چهار حوزه فرهنگ، ورزش، علم و گردشگری را شامل می‌شود و بخش گردشگری در صدر محورهای مشترک قرار دارد.

توقف ساخت و ساز در کنار کاخ گلستان

سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی پس از یک ساعت تأخیر به نشست خبرنگاران آمد و در ارگ آزادی به سوالات آنها پاسخ داد.

وی در این نشست گفت: در سفر به ریاض ۱۲ ملاقات رسمی داشتیم هدف ما دیپلماسی فرهنگی با رویکرد گفتگو محور بود. وقتی از دیپلماسی سیاسی صحبت می‌کنیم اصولاً روابط دولت‌ها را مدنظر داریم. اگر ما و متولیان گردشگری کشورهای دیگر روابط ملت‌ها را تقویت کنیم خود به خود روابط دولت‌ها نیز تقویت می‌شود. ما این موضوع را در گفتگو ها مدنظر قرار دادیم. در این راستا اجلاس نوروز تصویب شد که در تهران برگزار شود.

وی افزود: امروز فراتر از نوروز صحبت می‌کنیم نوروز را در ایران فرهنگی معرفی می‌کنیم. این موضوع در شورای راهبردی برای مشارکت وزارت خارجه، ارشاد، بنیاد ایران‌شناسی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بحث شد.

وی گفت: در ماه‌های مهر و آبان وضعیت گردشگری به قبل از جنگ برگشته است پیش بینی ما این هست که شرایط سال قبل را داشته باشیم. در چند ماهه اول سال ۴ و نیم میلیون گردشگر به ایران آمدند این روند رو به رشدی را نشان می‌دهد.

رونمایی از کتاب نگاره‌های هنر

کتاب «نگاره‌های هنر» به همت واحد پژوهش گروه موزه‌های دفینه گردآوری و منتشر شده و مجموعه‌ای جامع از آثار موزه تازه‌تاسیس «نگاره‌های هنر» را معرفی می‌کند.

در ابتدای مراسم، حمیدرضا سلیمانی، مدیرعامل گروه موزه‌های دفینه گزارشی از فعالیت‌های علمی مجموعه ارائه کرد.

وی با اشاره به اهداف انتشار مجموعه‌کتاب‌های موزه‌ای دفینه اظهار داشت: کتاب نگاره‌های هنر با هدف ایجاد مرجعی مستند و قابل اعتماد برای پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه هنر تدوین شده و دومین جلد از مجموعه کتاب‌های معرفی آثار موزه‌ای گروه موزه‌های دفینه به شمار می‌رود. در این مجموعه، هر موزه دارای کتاب تخصصی ویژه خود است تا آثار و پژوهش‌های مرتبط با آن به‌صورت علمی و نظام‌مند معرفی شود.

وی با تأکید بر رویکرد علمی و پژوهشی گروه موزه‌های دفینه پس از دوره توسعه عمرانی مجموعه افزود: اکنون تمرکز فعالیت‌ها بر پژوهش‌های مطالعاتی و مستندسازی آثار موزه‌ای است؛ تلاشی در راستای معرفی غنای فرهنگی و هنری ایران اسلامی به جامعه داخلی و جهانی.

تدوین سند ملی گردشگری پایدار در دستور کار

نشست تخصصی «مدرسه سرمایه‌گذاری‌های سبز در گردشگری» با حضور سیدمصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، علی‌اصغر شالبافیان، مدیر مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، سیدسعید هاشمی، رئیس دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و جمعی از رؤسای کمیسیون‌های گردشگری و فعالان بخش خصوصی در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

سیدمصطفی موسوی در این نشست با تأکید بر این‌که «تغییرات اقلیمی و مدیریت نادرست منابع طبیعی کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده است»، اظهار کرد: ناترازی و نبود مدیریت علمی در بهره‌برداری از منابع طبیعی، آسیب‌های عمیقی به زیست‌بوم کشور وارد کرده است و گردشگری سبز می‌تواند بخشی از این خسارات را جبران کند.

وی اعلام کرد: اتاق بازرگانی ایران با وجود رویکرد اقتصادی، نمی‌تواند از بحران‌های محیط‌زیستی و تأثیر مستقیم آن بر زندگی مردم چشم بپوشد. تدوین سند جامع حمایت از سرمایه‌گذاری سبز در گردشگری به‌عنوان یک ضرورت ملی در دستور کار اتاق قرار دارد.

امسال حدود چهار و نیم میلیون گردشگر وارد ایران شدند

سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران با ارائه آخرین آمار گردشگری کشورمان، گفت: در نیم سال اول امسال تاکنون حدود چهار و نیم میلیون گردشگر از کشورهای هدف وارد ایران شدند. در مهر و آبان به شرایط نرمال قبل از جنگ بازگشتیم و این وضعیت مناسب مجدداً آغاز شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال با افزایش سقف تعداد گردشگران نسبت به سال ۱۴۰۳ مواجه شویم.

صالحی‌امیری بیان کرد: ما به شرایط نرمال قبل از جنگ بازگشتیم یعنی به عبارتی روند رشد گردشگری را آغاز کردیم. در ماه‌های مهر و آبان به عدد مثبت ۱۰ درصد رشد تعداد گردشگران رسیدیم؛ به این معنا که وضعیت از حالت منفی ۵۲ درصد که بود گذشته است و اکنون مثبت شده است.

وی با اشاره به بخش گردشگری سلامت، ادامه داد: در حال افزایش ورود گردشگران سلامت به کشور هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه هفتم به هدف دو میلیون گردشگر سلامت با درآمدزایی شش میلیارد یورویی دست یابیم.