پیشنهاد صدور ویزای یک طرفه نوروزی برای گردشگران خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد حقشناس، مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، نوروز را نماد «حال خوب» دانست و اظهار داشت: در شرایط فعلی جامعه، باید از فرصت نوروز برای بهبود وضعیت و ایجاد نشاط استفاده کنیم. پایگاههای جهانی ثبتشده ایران باید به یک ستاد مشترک تبدیل شوند و تلاش کنیم تا تمامی کشورهای حوزه نوروز در این اجلاس حضور یابند. همچنین، پیشنهاد میکنم با همکاری وزارت امور خارجه، ویزای یکطرفه نوروزی برای گردشگران خارجی صادر شود؛ زیرا در ایام نوروز، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج نیز برای دیدار با خویشاوندان به کشور بازمیگردند.
مظفری، نماینده مجموعه فرهنگی-هنری عباسآباد، از برنامهریزی ویژه برای نوروز امسال در تهران خبر داد و گفت: مجموعه شهری تهران برنامهای خاص با حضور مهمانان خارجی، عمدتاً در بوستان نوروز، تدارک دیده است.
وی پیشنهاد کرد: نامگذاری اماکن به نام نوروز را جدیتر پیگیری کنیم. همچنین، راهاندازی یک نشریه بینالمللی به نام نوروز میتواند در توسعه ارتباطات فرهنگی این حوزه مؤثر باشد.
علیرضا هدایتپور، نماینده وزارت امور خارجه، بر لزوم ارسال دعوتنامه رسمی برای مقامات خارجی تأکید کرد و گفت: بهتر است دعوتنامههایی برای حضور مقامات کشورهای دیگر در اجلاس تدارک دیده شود.
حجتالله ایوبی، رئیس مرکز امور بینالملل وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با اشاره به دعوت از ۲۷ مهمان از ۱۸ کشور اظهار داشت: تاکنون چندین بار برای برگزاری این اجلاس در ایران اقدام کردهایم، اما عملی نشده است. هدف ما برگزاری جشن نوروز در ایران نیست، بلکه میزبانی یک اجلاس بینالمللی است تا از آن برای تقویت دیپلماسی فرهنگی بهره ببریم.
وی تأکید کرد: ما پرونده نوروز را در یونسکو ثبت جهانی کردیم و ایران پایگاه اصلی نوروز است. با این اجلاس میخواهیم به جهان اعلام کنیم که ایران خاستگاه و مرکز این میراث تمدنی است. سمفونی نوروز با خوانندگی چندین خواننده و همکاریهای بینالمللی، یکی از اقدامات مهم فرهنگی ما برای این رویداد خواهد بود.
