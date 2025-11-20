  1. استانها
امامی: ۱۰۰۰میلیارد برای مجموعه ورزشی علی دایی هزینه می‌شود

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: برای تکمیل و راه‌اندازی مجموعه ورزشی علی دایی ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه می‌شود که از محل مولدسازی، اعتبارات ملی، تسهیلات بانکی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه صبح پنجشنبه در بازدید از پروژه بازسازی و بهسازی ورزشگاه علی دایی که با حضور وزیر ورزش و جوانان و نمایندگان مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی انجام شد، اظهار کرد: عملیات بهسازی ورزشگاه علی دایی ۶۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با تشریح مراحل اجرای عملیات بهسازی افزود: در فاز نخست، احداث پیست دوومیدانی، برق‌رسانی و تکمیل دکل‌ها با اعتباری معادل ۷۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود که طی مدت یک سال به پایان خواهد رسید.

استاندار اردبیل بیان کرد: در فاز دوم نیز ساخت سکوها، ابنیه، تأسیسات و بخش VIP با تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان انجام می‌شود و این بخش نیز در یک بازه یک ساله تکمیل خواهد شد.

امامی یگانه هزینه مورد نیاز برای مسقف‌سازی کامل ورزشگاه را ۴۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: عملیات مسقف‌سازی بخشی از ورزشگاه آغاز شده و در ادامه کل مجموعه پوشش داده خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت منابع مولدسازی در استان اعلام کرد: در این بخش ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که برای اجرای ۳ پروژه مهم ورزشی هزینه می‌شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه استان دارای ۵۰ پروژه نیمه‌تمام ورزشی است، گفت: تکمیل این پروژه‌ها نیز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

امامی یگانه تعداد اماکن ورزشی فعال استان اردبیل را ۲۱۱ مجموعه اعلام کرد و گفت: در سال جاری ۲۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی به حوزه ورزش اردبیل اختصاص یافته است.

