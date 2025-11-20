به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه صبح پنجشنبه در بازدید از پروژه بازسازی و بهسازی ورزشگاه علی دایی که با حضور وزیر ورزش و جوانان و نمایندگان مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی انجام شد، اظهار کرد: عملیات بهسازی ورزشگاه علی دایی ۶۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با تشریح مراحل اجرای عملیات بهسازی افزود: در فاز نخست، احداث پیست دوومیدانی، برقرسانی و تکمیل دکلها با اعتباری معادل ۷۰ میلیارد تومان اجرا میشود که طی مدت یک سال به پایان خواهد رسید.
استاندار اردبیل بیان کرد: در فاز دوم نیز ساخت سکوها، ابنیه، تأسیسات و بخش VIP با تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان انجام میشود و این بخش نیز در یک بازه یک ساله تکمیل خواهد شد.
امامی یگانه هزینه مورد نیاز برای مسقفسازی کامل ورزشگاه را ۴۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: عملیات مسقفسازی بخشی از ورزشگاه آغاز شده و در ادامه کل مجموعه پوشش داده خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت منابع مولدسازی در استان اعلام کرد: در این بخش ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده که برای اجرای ۳ پروژه مهم ورزشی هزینه میشود.
استاندار اردبیل با بیان اینکه استان دارای ۵۰ پروژه نیمهتمام ورزشی است، گفت: تکمیل این پروژهها نیز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
امامی یگانه تعداد اماکن ورزشی فعال استان اردبیل را ۲۱۱ مجموعه اعلام کرد و گفت: در سال جاری ۲۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی به حوزه ورزش اردبیل اختصاص یافته است.
نظر شما