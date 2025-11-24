باقر باقرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری اردبیل اظهار کرد: سرعین به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری مهم کشور و کانون توسعه پایدار منطقه، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری دارد. این رویداد بستری پدید می‌آورد تا طرح‌های گردشگری، امکانات رفاهی، زمین‌های آماده سرمایه‌گذاری و فرصت‌های توسعه شهری و روستاهای اطراف به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی شود.



وی افزود: پیشرفت پایدار شهرستان بدون طراحی هماهنگ و جذب سرمایه‌گذاری هدفمند میسر نیست. در این مسیر، تمرکز بر قابلیت‌های گردشگری، زیرساخت‌های شهری و روستایی، خدمات رفاهی، محیط‌زیست و زمینه‌های اشتغال در شهرها و روستاهای پیرامون از اولویت‌های اساسی ما در این همایش محسوب می‌شود.



فرماندار با تأکید بر نقش مشارکت جمعی گفت: همکاری پویا و مؤثر مردم، نخبگان بومی و اصحاب رسانه می‌تواند فرایند تصمیم‌سازی و بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری را تسهیل کند و بازخوردهای واقعی جامعه در برنامه‌ریزی‌ها اعمال شود.

باقرزاده ادامه داد: این همایش تنها به معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود، بلکه بستری برای گفت‌وگوی بی‌واسطه با سرمایه‌گذاران، واکاوی نیازها و رفع چالش‌های پیش‌روی توسعه شهرستان نیز فراهم می‌کند. همسوسازی پروژه‌های شهری با توانمندی‌های روستاهای مجاور، احداث زیرساخت‌های ضروری به‌ویژه در حوزه صنعت گردشگری و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های سودآور، محور اصلی برنامه‌های آتی سرعین خواهد بود.



وی در پایان با بیان امیدواری گفت: با حضور پررنگ سرعین در این گردهمایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، سند توسعه پایدار شهرستان با نگاهی اجرایی و آینده‌پژوهانه تدوین خواهد شد و مسیر رشد اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تقویت توسعه متعادل شهری و روستایی تضمین می‌گردد.