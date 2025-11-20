پیروزی متقدرانه فرزاد چراغی مقابل پینگ پنگ باز برزیلی 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در ادامه رقابت های تنیس روی میز بازی های المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، امروز (پنجشنبه ۲۹ آبان) فرزاد چراغی به مصاف حریفی از برزیل رفت و در سه گیم متوالی موفق به شکست او شد.

چراغی گیم نخست این دیدار را با برتری ۱۱ بر ۳ تمام کرد و در دو گیم دیگر هم به برتری ۱۱ بر ۲ دست یافت و اینگونه برنده ۳ بر صفر شد.

این پینگ پنگ باز کشورمان امروز در اولین دیدار خود مقابل نماینده ژاپن متحمل شکست ۳ به ۲ خورد.

سما شهبازی دیگر نماینده تنیس روی میز ایران در بازی های المپیک ناشنوایان است که دو دیدار امروز خود را برابر حریفانی از روسیه و ژاپن واگذار کرد.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.