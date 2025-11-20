دختر تنیس روی میز ایران برابر نماینده میزبان شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در ادامه رقابت های تنیس روی میز بازی های المپیک ناشنوایان که از امروز (پنجشنبه ۲۹ آبان) در توکیو آغاز شد، سما شهبازی به مصاف حریفی از کشور میزبان رفت.

شهبازی سه گیم این دیدار را با نتایج ۱۱ به ۴، ۱۱ به ۴ و ۱۲ به ۱۰ واگذار کرد و بازنده ۳ به صفر بازی شد. این دختر پینگ پنگ باز ایران در اولین دیدار خود نیز برابر حریفی از روسیه متحمل شکست شده بود.

فرزاد چراغی دیگر نماینده تنیس روی میز ایران در این بازی های است که هنوز رقابت های خود را آغاز نکرده است.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.