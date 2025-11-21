حذف فرزاد چراغی از مرحله حذفی تنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در ادامه رقابتهای تنیس روی میز بازیهای المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، امروز (جمعه ۳۰ آبان) فرزاد چراغی به مصاف حریف فیلیپینی رفت و با نتیجه چهار بر یک نتیجه را به حریف واگذار کرد.
چراغی گیم نخست این دیدار را با نتیجه ۱۰ بر ۱۲ واگذار کرد، در گیم دوم با نتیجه ۱۱ بر ۵ پیروز شد و سه گیم دیگر را نیز به ترتیب با نتیجه ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۷ و ۱۱ بر ۸ واگذار کرد.
این پینگ پنگ باز کشورمان روز گذشته با یک باخت مقابل نماینده ژاپن و یک پیروزی برابر نماینده برزیل موفق به حضور در جمع ۳۲ ورزشکار شده بود اما امروز و در مرحله رقابتهای حذفی با قبول شکست برابر نماینده فیلیپین از رسیدن به جمع ۱۶ نفر باز ماند.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.
