سردارسلیمانی:آمادگی بسیج در دفاع، امنیت، سازندگی و فرهنگ استمرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی صبح پنجشنبه در دیدار با آیت الله سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) اظهار کرد: امام خمینی (ره) همواره بر ضرورت آمادگی دفاع همه‌جانبه بسیج تأکید داشتند و رهبر معظم انقلاب با دیدی راهبردی مسیر تحقق این آمادگی را مشخص کردند.



وی افزود: امروز بسیج در سراسر کشور و در هر نقطه‌ای که انقلاب اسلامی نیاز داشته باشد، توان پاسخگویی کامل دارد و آمادگی دفاع همه‌جانبه را حفظ کرده است.



وی با اشاره به تمرکز راهبردی بسیج بر مساجد، محلات و پایگاه‌ها گفت: الگوی محله‌محوری که حدود سه سال از اجرای آن می‌گذرد، در استان قم به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق کشور پیاده شده و این طرح در تقویت ارتباط بین مردم و نهادهای انقلاب نقش مؤثری ایفا کرده است.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: تقویت نظام امت و امامت از اهداف اصلی طرح محله‌محوری است و این طرح با نظارت مستمر در سراسر کشور دنبال می‌شود؛ استان قم در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی یکی از پیشروترین استان‌ها به شمار می‌رود.



سلیمانی همچنین به گستره فعالیت‌های بسیج اشاره و افزود: این نیرو علاوه بر حوزه‌های دفاعی و امنیتی، در زمینه سازندگی، امداد و نجات، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، اقتصاد مقاومتی و فضای مجازی فعال است و برنامه‌هایی مانند راهیان نور و راهیان پیشرفت نیز از جمله اقدامات گسترده آن به شمار می‌رود.



وی با تأکید بر نقش بسیج در پاسخگویی به نیازهای ملی، خاطرنشان کرد: انسجام بسیج در سرتاسر کشور و توانمندی‌های آن نشان می‌دهد که این نیرو همواره آماده مقابله با تهدیدات و خدمت به مردم در تمامی عرصه‌هاست و الگوی محله‌محوری، مسیر مؤثری برای تحقق این مأموریت فراهم کرده است.