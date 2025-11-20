به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال زنان کشورمان عصر امروز در آخرین دیدار خود در بازیهای کشورهای اسلامی در دیدار رده بندی به مصاف تیم ازبکستان رفتند و توانستند با برتری برابر این تیم ضمن کسب اولین مدال خود در بازیهای کشورهای اسلامی، نخستین مدال تاریخی رده سنی بزرگسالان در بخش زنان را هم از آن خود کنند.

آنا کریستیانا سیائورا، سرمربی تیم ملی هندبال زنان ایران، پس از پیروزی پراختلاف تیمش برابر ازبکستان در دیدار رده‌بندی اظهار کرد: بازی از نظر بدنی و ذهنی مسابقه‌ای سخت بود، اما تلاش کردیم روی جزئیات کوچک تمرکز کنیم.

وی افزود: خوشبختانه بازیکنانم این برنامه را به‌خوبی اجرا کردند. واقعاً به آن‌ها افتخار می‌کنم. این نتیجه برای ما بسیار اهمیت داشت، اما نباید تنها به این تورنمنت بسنده کنیم.

وی تاکید کرد: برای پیشرفت واقعی لازم است در مسابقات بیشتری شرکت کنیم تا بتوانیم پله‌پله جلو برویم و رشد کنیم. از همه زحمات بچه‌ها و حمایت‌ها قدردانی می‌کنم.