اظهار نظر مربیان تیم ملی هندبال بانوان پس از راهیابی به دیدار رده بندی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال بانوان کشورمان امروز عصر در مرحله نیمه نهایی بازیهای کشورهای اسلامی به مصاف تیم قزاقستان رفت و با قبول شکست برابر این تیم از راهیابی به دیدار فینال بازماند. ملی پوشان کشورمان در ادامه این دیدارها فردا و در آخرین بازی برای کسب رتبه سوم و چهارم به مصاف تیم ازبکستان خواهند رفت.

کریستیانا: به بازیکنانم افتخار می‌کنم

آنا کریستیانا سیائور سرمربی خارجی این تیم بعد از شکست ٢٩-٢۶ تیم هندبال بانوان ایران برابر قزاقستان در مرحله نیمه نهایی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی گفت: شما به نتیجه نگاه می‌کنید و ما باختیم اما به بازیکنانم افتخار می‌کنم. بازیکنان خیلی تلاش کردند و کارهایی که از آنها خواسته بودیم را به خوبی انجام دادند.

وی افزود: قزاقستان رقیب مستقیم ما در آسیا است. تیمی که کمتر اشتباه کند می‌برد و امروز قزاقستان کمتر از ما مرتکب اشتباه شد.

کریستیانا درباره دیدار رده بندی با ازبکستان اظهار داشت: این مسابقه هم سخت است، با این حال تلاش می‌کنیم کم اشتباه‌تر باشیم و به پیروزی برسیم.

نشمین شفیعیان: اشتباه فردی کمتر بود فاصله با قزاقستان کم می شد

نشمین شفیعیان مربی تیم ملی هندبال بانوان ایران در بازیهای کشورهای اسلامی در خصوص شکست امروز تیم ملی هندبال بانوان مقابل قزاقستان که منجر به عدم صعود به فینال شد، عنوان کرد: بازی سختی بود. پیش بینی می شد که بازی با قزاقستان سخت باشد.تیم ما آمده بود که دو امتیاز را بگیرید ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. در لحظاتی از دیدار بهم نزدیک شدیم ولی شاید اگر اشتباهات فردی ما کمتر بود می توانستیم فاصله را کمتر کنیم.

وی افزود: بار اول بود که به این مرحله رسیده بودیم. بازی سختی با گینه برگزار کردیم و توانستیم به این مرحله برسیم. پیش بینی کرده بودیم که قزاق را ببریم اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. انشالله دیدار رده بندی بتوانیم سکو را داشته باشیم. واقعاً لیاقت این بچه ها بالاتر از اینهاست.تیم ما شرایط این را داشت که جزء دو تیم برتر رقابت ها باشد.

شفیعیان در خصوص بازی با ازبکستان در دیدار رده بندی تصریح کرد: ازبکستان تیم سرعتی است و تیم ریکاوری شود دنبال برد هستیم و می خواهیم روی سکو برویم اما واقعاً حیف شد به فینال نرسیدیم.