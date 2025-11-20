تیم هندبال زنان ایران صاحب مدال برنز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال بانوان کشورمان عصر امروز در آخرین دیدار خود در بازیهای کشورهای اسلامی برای کسب مدال برنز به مصاف تیم ازبکستان رفت و توانست با پیروزی برابر این تیم به مدال برنز این رقابت ها دست یابد.

تیم هندبال کشورمان نیمه اول این دیدار را با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ با برتری به رختکن رفت. در نهایت این برتری در نیمه دوم نیز ادامه یافت تا درنهایت با نتیجه ۲۹ بر ۲۵ پیروز شده و موفق به کسب عنوان سوم بازیها شوند.

شاگردان آنا کریستیانا سیائورا در مرحله مقدماتی این مسابقات در گروه A با ترکیه، گینه و مالدیو هم‌گروه بودند که با دو برد برابر گینه و مالدیو و یک شکست مقابل ترکیه به عنوان تیم دوم راهی نیمه نهایی شدند. در مرحله نیمه نهایی برابر تیم قزاقستان متحمل شکست شدند تا امروز در آخرین دیدار خود در این رویداد برای کسب عنوان سوم برابر تیم ازبکستان قرار بگیرند.

نتایج تیم ملی هندبال زنان در کشورهای اسلامی:

ایران ۲۸ - ترکیه ۳۶

ایران ۲۳ - گینه ۲۱

ایران ۴۹ - مالدیو ۱۳

ایران ۲۶ - قزاقستان ۲۹

ترکیب تیم ملی هندبال زنان ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطن‌پرست، ساناز رجبی، هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زنده‌بودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانی‌آرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی تشکیل می‌دادند.

مریم رضائیان به عنوان سرپرست، آنا کریستیانا سیائورا سرمربی، نشمین شافعیان و سیده مریم فخری مربی، اکرم حبیب‌لو فیزیوتراپ و شیدا فلاحی مترجم نیز اعضای کادر تیم ملی هندبال زنان ایران در این مسابقات هستند.

مسابقات هندبال بازی‌های کشورهای اسلامی از ۲۲ تا ۳۰ آبان ماه سال جاری به میزبانی ریاض برگزار شد.

مدال‌آوران کاروان ورزش ایران در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی هم به این شرح هستند:

مدال طلا

۱- سامیار عبدلی (شنا - ۵۰ متر قورباغه)

۲- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم - یک ضرب)

۳ - فاطمه صادقی (کاراته - کاتا انفرادی)

۴ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - دوضرب)

۵ - سارا بهمنیار - (کاراته)

۶- تیم ملی فوتسال

۷ - آتوسا گلشادنژاد (کاراته)

۸- ندا شهسواری و شیما صفایی (تنیس روی میز - دوبل)

۹- تیم ملی والیبال

۱۰- ندا شهسواری (تنیس روی میز)

۱۱- ساینا کریمی (تکواندو)

۱۲- سارا شفیعی (ووشو)

۱۳- سهیلا منصوریان (ووشو)

۱۴- امیرحسین همتی (ووشو)

۱۵- علی اصغر علیمرادیان (تکواندو)

۱۶- عرفان محرمی (ووشو)

۱۷- یاسین خسروی (پرتاب وزنه)

۱۸- سعید اسماعیلی (۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۱۹- غلامرضا فرخی (۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲۰- هادی ساروی (۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲۱- فردین هدایتی (۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲۲- هاشمیه متقیان (پارادوومیدانی - پرتاب نیزه)

مدال نقره

۱- امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی (تنیس روی میز -تیمی)

۲- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم - مجموع)

۳- علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم یکضرب)

۴ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم مجموع)

۵- علیرضا نصیری (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم)

۶- هومر عباسی (شنا - ماده ۵۰ متر کرال پشت)

۷- مرتضی نعمتی (کاراته)

۸- صالح اباذری (کاراته)

۹- فرشته حسن زاده (موی تای -وزن ۵۰–۴۵ کیلوگرم)

۱۰- زهرا اکبری (موی تای -وزن ۶۰- کیلوگرم)

۱۱- فاطمه حسینی (موی تای - وزن ۶۵-۶۰ کیلوگرم)

۱۲- مجید هاشم بیگی (موی تای - وزن ۸۰-۷۵ کیلوگرم)

۱۳- فربد طالشی (ووشو)

۱۴- امیررضا صادقیان (تکواندو)

۱۵- یلدا ولی نژاد (تکواندو)

۱۶- امیر عبدی (۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۱۷- محمدرضا طیبی (دوومیدانی - پرتاب وزنه)

۱۸- تیم بسکتبال سه نفره مردان

۱۹- زینب مرادی (پارادوومیدانی - پرتاب نیزه)

مدال برنز

۱- مریم بربط (جودو - وزن ۷۰- کیلوگرم)

۲- دانیال شه بخش (بوکس - ۶۰ کیلوگرم)

۳- محمد قاسمی، مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران (شنا - ۴ در ۲۰۰ متر)

۴- ریحانه کریمی (وزنه برداری - دو ضرب ۶۹ کیلوگرم )

۵- ریحانه کریمی (وزنه برداری - مجموع ۶۹ کیلوگرم)

۶- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - مجموع ۸۸ کیلوگرم - دوضرب)

۷- ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی (تنیس روی میز)

۸- محمدمهدی غلامی (شنا - ۲۰۰ متر پروانه)

۹- زهرا حسینی (وزنه برداری - ۷۷ کیلوگرم)

۱۰ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم دو ضرب)

۱۱ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - یک ضرب)

۱۲ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - مجموع)

۱۳ - محمد قاسمی (شنا - ۲۰۰ متر آزاد)

۱۴ - رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - دوضرب)

۱۵- رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - مجموع)

۱۶- امیرحسین هدایی و بنیامین فرجی (تنیس روی میز - دونفره)

۱۷- تیم ملی والیبال زنان

۱۸ - علی خوش روش (تکواندو)

۱۹ - هستی محمدی (تکواندو)

۲۰ - روژان گودرزی (تکواندو)

۲۱ - شهربانو منصوریان (ووشو)

۲۲- ملیکا میرحسینی (تکواندو)

۲۳- علی احمدی وفا (۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲۴- پرستو حبیبی (پارادوومیدانی - پرتاب کلاب F۳۲)

۲۵- مهیا میرزاطیبی (دوومیدانی - پرتاب نیزه)

۲۶- هستی حمودی (جوجیتسو)

۲۷- علی اکبرپور (جوجیتسو)

۲۸- تیم ملی هندبال زنان