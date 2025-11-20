به گزارش خبرگزار مهر ، مینا وطن‌پرست، کاپیتان تیم ملی هندبال بانوان ایران، پس از پیروزی برابر ازبکستان در دیدار رده‌بندی و کسب مدال برنز اظهار کرد: بازی رده‌بندی مسابقه‌ای بسیار سخت بود. در دقایق ابتدایی، جریان بازی کمی از دستمان خارج شده بود اما از میانه‌های نیمه اول توانستیم نبض مسابقه را در اختیار بگیریم و نیمه نخست را با اختلاف چهار امتیاز به سود خود پایان بدهیم.

وی ادامه داد: در نیمه دوم نیز با تمرکز و تلاش بیشتر روند برتری‌مان را ادامه دادیم و خوشبختانه موفق شدیم بازی را به سود خود تمام کنیم.

وطن پرست خاطرنشان کرد: خدا را شکر می‌کنم که برای نخستین‌بار تیم ملی بزرگسالان توانست روی سکو قرار بگیرد. بچه‌ها با تمام وجود جنگیدند و به‌حق به این مدال رسیدند. از زحمات همه بازیکنان تشکر می‌کنم.