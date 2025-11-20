به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رفیعی صبح پنج شنبه در مراسم تجلیل از نخبگان و دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور ساوه، اظهار کرد: این دانشگاه از ابتدای تأسیس با شعار «آموزش همهجا، همهوقت و برای همه» توانسته است امکان تحصیل را برای اقشار کمبرخوردار و مناطق پراکنده و روستایی کشور فراهم کند.
وی افزود: بخش قابلتوجهی از دانشجویان پیامنور از طبقات کمتر برخوردار جامعه هستند و این دانشگاه با بیش از ۲۰۰ مرکز در سراسر کشور، فرصت برابر آموزشی را برای همه اقشار ایجاد کرده است.
رئیس دانشگاه پیامنور استان مرکزی با اشاره به سیستم آموزشی ترکیبی این دانشگاه گفت: نظام آموزشی این دانشگاه که شامل آموزش حضوری و الکترونیکی است، در کشور کمنظیر بوده و توانسته گستره فراگیری دانشگاه را افزایش دهد.
رفیعی با بیان اینکه شهریه پیامنور در مقایسه با سایر دانشگاههای شهریهپرداز بسیار پایینتر است، افزود: در حالیکه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی تا ۱۵ میلیون تومان شهریه پرداخت میکنند، هزینه تحصیل در پیامنور حدود پنج تا ۶ میلیون تومان است.
وی با اشاره به توان آموزشی و علمی دانشگاه پیامنور گفت: بیش از یکهزار و ۲۰۰ عنوان کتاب تألیفی اعضای هیئت علمی و سه هزار عضو هیئت علمی در این دانشگاه فعالیت دارند که این ظرفیت علمی، پیامنور را از نظر تولید محتوا و کیفیت آموزشی به یکی از دانشگاههای معتبر کشور تبدیل کرده است.
رئیس دانشگاه پیامنور استان مرکزی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از دانشآموختگان این دانشگاه در مقاطع بالاتر موفق بودهاند، اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد پذیرفتهشدگان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در برخی رشتهها از فارغالتحصیلان پیامنور هستند که این موضوع بیانگر کیفیت آموزشی این دانشگاه است.
رفیعی توسعه کیفی و کمی دورههای تحصیلات تکمیلی را از اولویتهای پیامنور استان مرکزی دانست و گفت: وزارت علوم برای راهاندازی رشتههای ارشد استانداردهای سختگیرانهای دارد و پیامنور با رعایت این استانداردها در مسیر توسعه قرار گرفته است.
وی با اشاره به آمار ثبتنامیهای امسال بیان کرد: در سال جاری بیش از یکهزار و ۳۰۰ دانشجوی جدید در پیامنور استان مرکزی ثبتنام کردهاند و این استان از نظر درصد پذیرش دانشجویان ورودی جدید در رتبه ششم کشور قرار دارد.
رفیعی افزود: در مجموع حدود ۹۰ هزار دانشجوی جدید در سال جاری وارد دانشگاه پیامنور در سراسر کشور شدهاند که این امر نشاندهنده اعتماد عمومی به این دانشگاه است.
نظر شما