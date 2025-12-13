به گزارش خبرنگار مهر، سعید مظلومیان ظهر شنبه در آیین جشن نو دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکزی اظهار کرد: این دانشگاه به عنوان نخستین دانشگاه باز و از راه دور در آسیا و سومین در جهان، با ۴۴۰ هزار دانشجو و بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار فارغالتحصیل، نقش مهمی در گسترش عدالت آموزشی در کشور دارد.
پوی با بیان اینکه منابع درسی دانشگاه پیام نور از معتبرترین منابع علمی است، افزود: این منابع به صورت خودخوان ارائه شده و کلاسهای حضوری نیز برای رفع اشکال برگزار میشوند.
مظلومیان تصریح کرد: دانشجویان با شرکت در فعالیت های میانترم میتوانند تا هشت نمره کسب کنند و حضور در کلاسهای نظری الزامی نیست.
وی ادامه داد: آزمونهای پایانترم بهطور متمرکز و کشوری برگزار میشوند و تصحیح اوراق با استفاده از سامانه بارکدخوان انجام میگیرد تا عدالت آموزشی و شفافیت بهطور کامل رعایت گردد.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور کشور تاکید کرد: دانشجویان پیام نور، امکان انتخاب محل برگزاری آزمون پایانی خود را در هر مرکز یا واحد دانشگاهی سراسر کشور دارند.
وی افزود: استقلال یادگیرنده و تضمین عدالت آموزشی به ارتقای کیفیت آموزش و توانمندی علمی دانشجویان در رقابتهای حرفهای و علمی کمک میکند.
مظلومیان با بیان اینکه دانشجویان پیام نور در آزمونهای ملی و حرفهای عملکرد برجستهای دارند گفت: نظام آموزشی منعطف و ترکیبی دانشگاه، امکان یادگیری مستقل و خودخوان را فراهم کرده و باعث استقبال گسترده دانشجویان داخلی و بین المللی شده است.
نظر شما