به گزارش خبرنگار مهر، وحید طهماسبی ظهر چهارشنبه در سومین همایش سالانه پژوهش و فناوری شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد نخبگان کشور در محیط‌های دانشگاهی حضور دارند و از این طرح‌ها بهره می‌برند.

وی افزود: یکی از ظرفیت‌های مهم برای تقویت ارتباط با صنعت، استفاده از اعتبار مالیاتی ماده ۱۴ و بند (ب) قانون جهش تولید دانش‌بنیان است.

طهماسبی تصریح کرد: در شرایط فعلی، حفظ و حمایت از نخبگان مهم‌ترین اولویت ماست و با وجود اقدامات انجام‌شده، این حوزه همچنان به پشتیبانی بیشتری نیاز دارد.

وی ادامه داد: طرح‌های شهید احمدی‌روشن، رضوی و صیاد شیرازی مسیر اصلی ورود نخبگان دانشگاهی به بنیاد هستند و ارزیابی دانشجویان نیز بر پایه فعالیت‌های ثبت‌شده آنان در سامانه «سینا» انجام می‌شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی تاکید کرد: شرکت‌های خصوصی می‌توانند بدون پرداخت مستقیم هزینه، نیروی نخبه مورد نیاز خود را از طریق اعتبارات جذب کنند.

وی افزود: درخواست‌ها از طریق سامانه اعتبار مالیاتی یا مکاتبه با بنیاد ثبت شده و پس از احراز نخبه امکان به کارگیری او برای صنایع فراهم خواهد شد.

طهماسبی گفت: طرح «همیار صنعت» با به‌کارگیری تیم‌های نخبگانی برای حل مسائل صنعتی اجرا می‌شود و پس از تأیید اولیه در استان، پرونده ظرف ۱۵ روز در معاونت علمی منجر به صدور اعتبار مالیاتی می‌شود.

وی ادامه داد: این روند با هدف سرعت‌بخشی به اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان طراحی شده است.

طهماسبی بیان کرد: اصفهان و کرمان به‌ترتیب چهار و پنج هزار میلیون تومان از اعتبارات نخبگانی بهره‌مند شده‌اند و استان مرکزی نیز با همکاری دانشگاه‌ها، صنایع و استانداری ظرفیت استفاده گسترده‌تر از این امکان قانونی را دارد.

وی افزود: بخش قابل‌توجهی از یک‌هزار و ۶۰۰ نخبه برتر استان در خارج از محیط دانشگاه فعالیت دارند و توان حضور در پروژه‌های صنعتی و فناورانه را نیز دارا هستند.

طهماسبی گفت: این توان نخبگانی می‌تواند به‌عنوان یک سرمایه راهبردی برای ارتقای صنعت و جلوگیری از مهاجرت استعدادها مورد استفاده قرار گیرد.

پژوهش موتور محرک پیچیدگی اقتصادی کشور است

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه اراک نیز در این آئین با تأکید بر نقش پژوهش در ارتقای شاخص پیچیدگی اقتصادی گفت: پژوهش و نوآوری زمینه‌ساز تبدیل علم به فناوری و تجاری‌سازی است و می‌تواند موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان کشور باشد.

محمدعلی بداغی‌فرد افزود: پژوهش محدود به یک روز یا یک هفته نیست، بلکه فرآیندی مستمر است که اهمیت آن را صنعت بیش از دانشگاه‌ها درک کرده است.

وی افزود: دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر تحولات چشمگیری داشته‌اند و رویکرد فناوری، نوآوری، تجاری‌سازی و ارتباط با جامعه و صنعت به محور اصلی فعالیت‌های آن‌ها تبدیل شده است.

بداغی‌فرد با اشاره به جایگاه دانشگاه اراک در سطح کشور گفت: این دانشگاه در سال‌های اخیر در حوزه آموزش، مهارت‌آموزی و ارتباط با صنعت جزو دانشگاه‌های مطرح کشور شده که مایه خوشحالی است.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه اراک بیان کرد: بر اساس آخرین آمار سال ۲۰۲۳، سنگاپور در رتبه نخست شاخص پیچیدگی اقتصادی قرار دارد و پس از آن سوئیس و ژاپن جایگاه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

وی گفت: ایران نیز با استمرار پژوهش و نوآوری، بتواند مسیر بهتری برای توسعه اقتصادی خود رقم بزند.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه اراک گفت: پژوهش یک امر مستمر و حیاتی برای توسعه کشور است و باید با نگاه به شاخص پیچیدگی اقتصادی، مسیر تبدیل علم به فناوری و تجاری‌سازی را در ایران تقویت کنیم.