به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از غار کتلهخور واقع در شهر گرماب از توابع شهرستان خدابنده، در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از مردم مهماننواز منطقه، توسعه این جاذبه طبیعی و ایجاد منافع پایدار برای ساکنان محلی را از اولویتهای وزارتخانه عنوان کرد.
وی سه محور اصلی برای توسعه غار کتلهخور برشمرد و گفت: بهبود جاده دسترسی به غار یکی از مهمترین این محورها است و با توجه به اهمیت تسهیل دسترسی گردشگران به این منطقه ارتقای جاده دسترسی برای رونق گردشگری باید پیگیری شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در مورد جذب سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختهای گردشگری و ایجاد امکانات مناسب برای بازدیدکنندگان به عنوان محور دوم اظهار کرد: برای توسعه غار و ارتقای خدمات گردشگری، برنامه جذب سرمایهگذار از طریق صندوق احیا دنبال خواهد شد و هدف ما فراهم کردن بستر حضور راحت گردشگران و تقویت خدمات در منطقه است.
وی بهرهمندی مردم گرماب و روستاهای اطراف از منافع غار را مهم خواند و افزود: تأکید ما این است که توسعه غار کتلهخور باید منافع مستقیم اقتصادی برای مردم همین منطقه به همراه داشته باشد و مقرر شد استاندار زنجان با تشکیل کمیته و تفویض اختیاراتی از سوی وزارتخانه به ایشان درباره شیوه بهرهمندی مردم تصمیمگیری کند.
صالحیامیری تصریح کرد: با همافزایی مدیریت استان و همراهی مردم، روزی فرا خواهد رسید که غار کتلهخور، گرماب و روستاهای اطراف به یکی از مقاصد مهم گردشگری داخلی و حتی خارجی تبدیل شود.
درآمد اماکن گردشگری باید صرف توسعه همان مناطق شود
صالحی امیری در مورد منافع غار کتلهخور برای منطقه اظهار کرد: مبنای تصمیمگیری در بهرهبرداری از اماکن تاریخی و طبیعی، سودرسانی مستقیم به مردم همان مناطق است و دولت قصد ندارد درآمدهای حاصل از این ظرفیتها را به مرکز منتقل کند.
وی ابراز کرد: سهم دولت از درآمدهای حاصل، برای توسعه همین منطقه هزینه شود؛ چراکه مردم دنبال این هستند که ببینند این غار و این مجموعه چه آوردهای برای شهر و روستای خودشان دارد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به اینکه بخش خصوصی حق قانونی دریافت سهم خود از سرمایهگذاری را دارد، تصریح کرد: ما با بخش خصوصی چانهزنی نمیکنیم، سهم آنها مشخص است و طبق قانون حق دخالت در آن را نداریم اما سهم دولت باید با نام دولت و با هدف توسعه همین محل هزینه شود.
وی به هماهنگی و برنامهریزی مسئولانی همچون شهردار، مقامات محلی و همه دستگاههای تحت نظر نماینده و فرماندار برای ایجاد هماهنگی و مصرف تا درآمدها در مسیر توسعه منطقه تاکید کرد.
صالحیامیری با بیان اینکه مردم باید احساس کنند این مجموعه طبیعی و گردشگری متعلق به آنان است و برایشان آورده دارد، عنوان کرد: نباید اینطور باشد که فکر کنند این مکان فقط جایی است برای اینکه دیگران بیایند، ببینند و بروند و ما نمیخواهیم ذهنیتی ایجاد شود که درآمدهای اینجا قرار است به تهران منتقل شود و چنین چیزی اصلاً وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه درآمد اماکن گردشگری و تاریخی باید به خود منطقه بازگردد، خاطرنشان کرد: حتی تصمیم گرفتهایم کل درآمد موزههای محلی را نیز به همان شهرها و شهرستانها بازگردانیم تا صرف توسعه زیرساختها شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر حمایت کامل وزارتخانه از توسعه گردشگری منطقه گفت: اگر درآمدی ایجاد شود، مدیر صندوق را میتوانم برای همین منظور تعیین کنم تا زیر نظر شما و با همراهی نماینده محترم، همه منابع برای توسعه گردشگری و تقویت زیرساختهای منطقه هزینه شود.
وی ادامه داد: هدف ما خدمت به مردم است و هر اقدامی که انجام میدهیم باید این هدف را محقق کند.
