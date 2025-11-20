فیاضی: هفته بسیج یادآور ایثار و مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالوحید فیاضی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در پیامی اظهار کرد: هفته بسیج یادآور حماسهای ماندگار و تجلیگاه عشق و ایثار ملت وفادار و انقلابی ایران است؛ نهادی که به برکت آن، ارزشهای ایمانی و اسلامی در جامعه تداوم یافته و تضمین شده است.
وی با بیان اینکه بسیج مظهر وفاداری به آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی و پرچمدار دفاع از حریم ایران اسلامی است، افزود: این نهاد بزرگ با اتکا بر ایمان راسخ و اراده پولادین جوانان غیور و دلداده حریم ولایت و رهبری، همواره سنگری مستحکم و دژی تسخیرناپذیر در برابر توطئههای دشمنان بوده است.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام بهویژه بسیجیان سرافراز دوران دفاع مقدس، بیان کرد: هفته بسیج فرصتی است برای تجلیل از غیرتمندان بسیجی و حافظان امنیت و ارزشهای ایمانی دیار علویان.
فیاضی در پایان با تبریک این ایام به بسیجیان استان مازندران اظهار داشت: توفیقات روزافزون بسیجیان این استان را در مسیر پیشرفت آرمانی میهن و تحقق اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت هدایتهای رهبر فرزانه انقلاب مسئلت دارم.
