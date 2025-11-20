حمزه زاده: ۸ پروژه مرمتی و ۲ طرح گردشگری بناب در مراحل پایانی اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزهزاده روز پنجشنبه در جریان بازدید از پروژههای در حال اجرای شهرستان بناب، با اشاره به گستردگی طرحها، گفت: در حالحاضر ۸ پروژه مرمتی و ۲ پروژه زیرساخت گردشگری در مراحل نهایی قرار دارند و تلاش میکنیم تا پایان سال بخش قابل توجهی از آنها را به بهرهبرداری برسانیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان آذربایجان شرقی ادامه داد: بخش مهمی از اقدامات ما مربوط به مرمت بناهای شاخص بناب است. از میان پروژههای میراثی، مسجد تاریخی قرمز بناب، حمام تاریخی قرهچپوق و همچنین مرمت مجموعهای از مساجد تاریخی شامل مسجد زرگران، مسجد زاوشت، مسجد کبود، مسجد اسماعیلبیگ، مسجد میدان، مسجد زوارق و مسجد مهرآباد از اولویتهای اصلی ما هستند.
وی با اشاره به پروژههای حوزه گردشگری، بیان کرد: مرکز اطلاعرسانی گردشگری بناب هماکنون در حال تکمیل است و برای ارائه خدمات بهتر به گردشگران طراحی شده. این مرکز یکی از نیازهای اساسی شهر بود که خوشبختانه به مراحل پایانی رسیده است.
حمزهزاده در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در منطقه نمونه گردشگری صور نیز مجموعهای از زیرساختهای رفاهی شامل بوفه، سرویسهای بهداشتی و نمازخانه در حال احداث است. این اقدامات باعث خواهد شد منطقه صور در جایگاهی شایستهتر برای میزبانی گردشگران قرار بگیرد.
در پایان، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاههای مختلف، گفت: آنچه امروز در بناب در حال وقوع است، نشانه یک نگاه جدی و هدفمند به توسعه گردشگری جنوب استان است و ما این مسیر را با اهتمام ویژهای ادامه خواهیم داد.
نظر شما