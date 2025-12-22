  1. استانها
۱ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۵۳

اقامت بیش از ۲ میلیون گردشگر داخلی در مراکز رسمی اقامتی آذربایجان شرقی

تبریز-معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی گفت: در سال جاری بیش از ۲ میلیون و ۵۱۱ هزار گردشگر داخلی در مراکز رسمی اقامتی استان اقامت داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث کریمی روز دوشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر با ارائه آمارهای رسمی اقامت گردشگران، بیان کرد: تعداد گردشگران خارجی مقیم در استان از ۹۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۰۱ هزار نفر در سال جاری (۱۴۰۴) رسیده است.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در همین بازه زمانی، بیش از ۲ میلیون و ۵۱۱ هزار گردشگر داخلی در مراکز رسمی اقامتی استان اقامت داشتند که این میزان اقامت نیز، بیانگر استقبال گسترده گردشگران داخلی از زیرساخت‌های گردشگری و جاذبه‌های استان است.

وی با تأکید بر این نکته که این آمار تنها مربوط به گردشگران اقامت‌کننده در مراکز رسمی استان است، یادآور شد: واقعیت گردشگری استان بسیار گسترده‌تر است و شمار واقعی گردشگران، به‌ویژه خارجی‌های ورودی، بسیار فراتر از تعداد اقامت‌کنندگان است.

کریمی در ادامه با اشاره به اهمیت آماده‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات گردشگری اظهار کرد: توسعه امکانات رفاهی، ارتقای کیفیت خدمات و اطلاع‌رسانی دقیق برای هر گردشگر، چه داخلی و چه خارجی، باید در اولویت قرار گیرد تا تجربه سفر در استان به بهترین شکل ممکن رقم بخورد.

معاون گردشگری استان تأکید کرد: این آمار رسمی نمایی از وضعیت گردشگری استان ارائه می‌دهد، اما برای برنامه‌ریزی واقع‌بینانه، باید حضور غیررسمی و گسترده گردشگران نیز مدنظر قرار گیرد.

