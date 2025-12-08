به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نشست کمیته فنی مشترک همکاری‌های گردشگری ایران و ارمنستان از ۱۶ تا ۱۸ آذرماه در شهر ایروان در حال برگزاری بوده و هیئتی از ایران به ریاست معاون گردشگری کشور در این رویداد حضور خواهد داشت. در این نشست، آذربایجان‌شرقی نیز با رویکرد توسعه مراودات گردشگری و تقویت تعاملات دوجانبه حضور خواهد یافت تا زمینه‌های همکاری‌های فرهنگی، تسهیل تردد گردشگران و برنامه‌ریزی پروژه‌های مشترک میان استان و ارمنستان بررسی و اجرایی شود.

احمد حمزه‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در خصوص این کمیته و ظرفیت‌های کم‌نظیر استان گفت: استان آذربایجان‌شرقی با بیش از ۴۰۰۰ اثر تاریخی، ۲۰۲۵ اثر ثبت ملی و ۶ اثر ثبت جهانی، ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری دارد. طی سال‌های اخیر با مشارکت فعال بخش خصوصی، جهش بسیار قابل توجهی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان رخ داده است که این دستاوردها زمینه را برای گسترش تعاملات فرهنگی و گردشگری با کشورهای همسایه فراهم کرده است.

وی ادامه داد: موقعیت استراتژیک آذربایجان‌شرقی در قلب شبکه حمل‌ونقل و مسیرهای گردشگری منطقه، امکان توسعه سفرهای جاده‌ای و تعاملات مستقیم با گردشگران خارجی به‌ویژه از ارمنستان را فراهم می‌کند و استان می‌تواند به عنوان نقطه طلایی تبادل فرهنگی و گردشگری میان دو کشور ایفای نقش کند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت رویدادسازی و جشنواره‌های مشترک، اظهار کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و جشنواره‌های گردشگری مشترک میان آذربایجان‌شرقی و ارمنستان، به معرفی ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی استان کمک کرده و بستری برای تعامل فعال بخش خصوصی، جذب گردشگر و ایجاد تجربه‌های فرهنگی منحصر به فرد برای گردشگران فراهم می‌کند. این اقدامات به گسترش همکاری‌های دوجانبه و تقویت جایگاه استان در نقشه گردشگری منطقه منجر خواهد شد.

حمزه‌زاده افزود: حضور هیأت استان در پنجمین کمیته فنی مشترک گردشگری ایران و ارمنستان، با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌ها، تسهیل تردد گردشگران و برنامه‌ریزی برای پروژه‌های مشترک، فرصتی استثنایی برای ارتقا مراودات گردشگری و فرهنگی میان دو کشور محسوب می‌شود و ما بر تحقق این اهداف مصمم هستیم.